الثلاثاء 07 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

التعليم تعلن بدء تسليم أرقام الجلوس لطلاب الدبلومات الفنية الخميس المقبل

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

في إطار استعدادات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الخاصة بأعمال امتحانات الدبلومات الفنية (صناعي- زراعي- تجاري- فندقي) للعام الدراسى٢٠٢٤/٢٠٢٣، أعلنت الوزارة أنه سيتم بدء تسليم أرقام الجلوس لطلاب الدبلومات الفنية اعتبارًا من يوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/٥/٩.

البحيرة تنهي استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية

وأوضحت الوزارة أن لجان الإدارة ستتسلم تشكيل رؤساء ومراقبين أوائل لجان سير الامتحان والتكاليف الخاصة بهم من لجنة الإدارة المركزية يوم الأحد الموافق ٢٠٢٤/٥/١٢.

txt

حظر استخدام الهاتف المحمول.. استعدادات لاستقبال امتحانات نهاية العام في دمياط

كما أشارت الوزارة إلى أنه سيتم تسليم مندوبى المدارس التكاليف الخاصة بكافة المنتدبين لأعمال سير الامتحان يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٤/٥/١٥.

 

امتحانات الدبلومات الفنية وزارة التربية والتعليم تسليم أرقام الجلوس طلاب الدبلومات الفنية تشكيل رؤساء أوائل لجان سير الامتحان

مواد متعلقة

بدء تسليم 1481 قطع أراضى بيت الوطن الأكثر تميزًا 25 فبراير

11 فبراير.. بدء تسليم 304 قطع إسكان متميز بالعاشر من رمضان

جهاز دمياط الجديدة يعلن تفاصيل تسليم أراضي امرحلة الثامنة لـ"بيت الوطن"

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس

"التعليم" تناشد طلاب الثانوية العامة بسرعة تسجيل استمارة التقدم للامتحانات لهذا السبب

موعد بداية الترم الثاني 2024 للجامعات والخريطة الزمنية للعام الدراسي

محافظ دمياط تتابع استعدادات المدارس قبل انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية غدًا

377 ألف طالب يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادتين الإبتدائية والإعدادية الأزهرية

الأكثر قراءة

وفود الأمم المتحدة تراقب الوضع عن كثب.. مراسل القاهرة الإخبارية يرصد الأوضاع من معبر رفح

ياسمين عبدالعزيز مع إسعاد يونس.. مفاجآت عن الزواج والطلاق والفن (فيديو)

مواعيد إعادة حلقة ياسمين عبد العزيز ببرنامج صاحبة السعادة

ليلة فى الحجز.. تطورات قضية عصام صاصا فى دهس شاب على الدائرى

محمد الباز: 7 أكتوبر خطط لها ونفذها مغامرون مستهترون من حماس

أحمد العوضى يتجاهل حديث ياسمين عبدالعزيز عنه فى "صاحبة السعادة".. ماذا فعل؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قرار حركة حماس.. لإذابة ثلوج التضليل حول حرب غزة

خالد حريب

حماس.. وأكثر من علامة استفهام

إبراهيم داود

رحلة إلى القصر.. والبلاط والطيبة

ماجد حبته

قصف صفقة التهدئة!

جلال حمام

أكاد أشك فى نوايا حماس!

لواء. محسن الفحام

ما بين المفاوضات وفشلها.. ابحث عن حماس

منى رجب

حماس.. ومسار القضية الفلسطينية

محمد رفعت

التقديرات الخاطئة فى اللحظات الفارقة!

صور

جنينة الأسماك: المصريون يحتفلون بشم النسيم

احتفالات شم النسيم بحديقة النهر

المصريون يحتفلون بشم النسيم فى المتنزهات والحدائق

محطة تل أبيب

المزيد

بعد رفع العلم الإسرائيلى على الجانب الفلسطينى من معبر رفح.. ماذا يحدث هناك؟

ليس هذا ما وافقنا عليه.. لماذا تراجعت إسرائيل عن الصفقة بعد قبول حماس؟

كواليس سيطرة الاحتلال على الجانب الفلسطينى من معبر رفح ومخططاته لإغلاق شريان حياة غزة