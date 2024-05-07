حظر استخدام الهاتف المحمول.. استعدادات لاستقبال امتحانات نهاية العام في دمياط

أكد محمد رمضان غريب وكيل وزارة التربية والتعليم دمياط، أن المديرية أنهت كافة الإجراءات والاستعدادات الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجاري 2023/ 2024 والمقرر انطلاقها في الثامن من شهر مايو الجاري لطلاب وصفوف النقل بالمرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوي العام والفني.

وأوضح "غريب" أن الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، تتابع بصفة مستمرة كافة الاستعدادات لبدء امتحانات نهاية العام، كما وجهت برفع درجة الاستعداد لإجرائها بسهولة ويسر، واتخاذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية بين الطلاب والمعلمين.

وأشار مدير تعليم دمياط إلى وجود تنسيق كامل مع كل الأجهزة المعنية بالمحافظة بتضافر جميع الجهود لتوفير المناخ الأمني للطلاب لأداء الامتحانات بكل سهولة ويسر.

ووجه "غريب" بضرورة توفير المناخ المناسب لجميع الطلاب الممتحنين، والتعامل بحزم مع المخالفين، والتأكد من سلامة المراوح والإضاءة، والالتزام بضوابط وسائل الأمن والسلامة داخل وخارج اللجان، بالإضافة إلى تفعيل غرف العمليات في الإدارات التعليمية والإبلاغ عن أي مشكلة، وذلك للتواصل والعمل على حلها فورًا.

وشدد على تطبيق القرار الجمهوري الخاص بمنع ومعاقبة الغش أو الإخلال بالنظام العام لجميع الامتحانات وضرورة تطبيق القرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات وتنفيذ ما جاء فيها من تعليمات بدقه لضمان إجراء الامتحانات في مناخ تربوي آمن يوفر مبدأ تكافؤ الفرص لجميع الطلاب.

وأضاف "وكيل الوزارة" أن جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة استعدت للامتحانات بمختلف المراحل التعليمية وأن جميع الإمكانات المتاحة بالمديرية والإدارات التعليمية سيتم استخدامها الاستخدام الأمثل لتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لتأدية الامتحانات، مؤكدا على متابعة مديري الإدارات التعليمية وقيادات التعليم بالإدارات التعليمية لجميع المدارس للاطمئنان على جاهزية المدارس لاستقبال الامتحانات والتأكد من توفير كافة الأجواء المناسبة لأداء الطلاب للامتحانات.

وأوضح "وكيل الوزارة" ان جميع مراحل التعليم انتهت من الاستعدادات للامتحانات، حيث انتهت 1788 لجنة فرعية للمرحلة الابتدائية من الاستعداد لاستقبال امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي التي سيؤديها 5333 تلميذ وتلميذة على مستوى المحافظة.