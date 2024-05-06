ننشر حركة تداول السفن والحاويات في ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 9 سفن، بينما غادر 11 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 37 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 37184 طن تشمل: 12269 طن يوريا و5100 طن رمل و6462 طن علف بنجر و2567 طن أسمنت و10822 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 56308 طن تشمل: 31331 طن قمح و5750 طن خردة و8369 طن فول صويا و1190 طن كسب صويا و3840 طن مولاس و981 طن خشب زان و4847 طن ابلاكاش.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 55612 طنًا،بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 232359 طنًا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4405 حركة.