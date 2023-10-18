استكمال فرش المجمعات الحكومية ضمن "حياة كريمة" في دمياط

استلم اللواء وكيل محمد رأفت همام سكرتير عام محافظة دمياط والعميد سعيد حلمي والدكتور محمد السيد ليله رئيس مركز ومدينة كفر سعد والمهندس ميمي السعداوي نائب رئيس المركز والمدينة لشئون القرى، فرش المجمعات الحكومية تمهيدًا لدخولها الخدمة والبدء في التشغيل لتقديم الخدمات بشكل أفضل ومتكامل للمواطنين بقرى مشروعات حياة كريمة بناء على توجيهات محافظ دمياط الدكتورة منال عوض باستلام الفرش والأثاث الإدارى والتجهيزات لمجمعات الخدمات الحكومية ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرى بمركز كفر سعد، في دمياط.

في سياق متصل، تابعت "محافظ دمياط" الموقف النهائى لمشروع إنشاء مركز العزيمة لعلاج الإدمان بالمحمدية، المٌقام وفقًا للبروتوكول المبرم بين المحافظة وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، حيث تفقدت المركز الذى يضم غرف إعاشة بإجمالى ١٤٠ سرير للمرضى والمقيمين، وملعب كرة قدم، صالات ألعاب رياضية "جيم، تنس طاولة، بلياردو"، مطعم، ورش تأهيل وقاعات فنية.





وبذات القرية تابعت المحافظ، موقف تشغيل مجمع الخدمات الزراعية والبيطرية، حيث تفقدت أقسامه بعد الانتهاء من إجراءات الفرش والتجهيز واطلعت على خطط العمل بتلك الأقسام.

وعلى جانب آخر، شددت الدكتورة منال عوض، على سرعة الانتهاء من تركيب عدادات الكهرباء والمياه بالمجمعات الحكومية والزراعية ونقاط الإسعاف، مؤكدة استلام وفرش وتشغيل باقى المجمعات والنقاط خلال الفترة القادمة وتلافى جميع الملاحظات وأيضًا حصر كافة الاحتياجات لتشغيل تلك المنشآت بكامل طاقتها للانتهاء من فرش المجمعات الخدمية في كفر سعد في دمياط ضمن مبادرة "حياة كريمة".