الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ دمياط تستعرض نسب إنجاز مشروعات "حياة كريمة"

جانب من الحدث
جانب من الحدث

ترأست الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا بكفر سعد، لمتابعة آخر التطورات بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التى تجرى بمرحلتها الأولى بالمركز، بعدد 28 قرية بإجمالى 219 تابعا.

حضر الاجتماع كل من العقيد دكتور سعيد عبدالخالق المشرف على المبادرة ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد، وممثلى القطاعات والجهتين المُنفذة والاستشارية..

وتناول الاجتماع استعراضًا لنسب التنفيذ بالمشروعات الجارى تنفيذها بالقرى بكافة القطاعات التى تتضمن قطاعات مرافق ومنشآت خدمية وصحية ومراكز شباب، وما تم إنجازه خلال الفترة الماضية.

كما ناقشت “عوض” المعوقات التى تواجه عمليات التنفيذ، وذلك للانتهاء من جميع أعمال مد وتوصيل شبكات المرافق لاستكمال أعمال رصف الطرق.

فى هذا السياق، بحثت محافظ دمياط مخطط رصف الطرق الداخلية والرئيسية بالمركز، واطلعت على الخطط الزمنية الخاصة بجميع الأعمال الخاصة بذلك.

وشددت الدكتورة منال عوض، على سرعة الانتهاء من تركيب عدادات الكهرباء والمياه بالمجمعات الحكومية والزراعية ونقاط الإسعاف، مؤكدة استلام وفرش وتشغيل باقى المجمعات والنقاط خلال الفترة القادمة وتلافى جميع الملاحظات وأيضًا حصر كافة الاحتياجات لتشغيل تلك المنشآت بكامل طاقتها.

وأكدت “عوض” ضرورة التنسيق بين جميع الجهات، لإنجاز كافة الأعمال وتحقيق طفرة بمعدلات التنفيذ على أرض الواقع، للانتهاء من المشروعات وفقًا للجداول الزمنية المحددة، مؤكدة أنه تتم متابعة الموقف أولا بأول، لتحقيق الأهداف المتعلقة بهذا المشروع القومى العملاق، لتطوير الريف المصري، وتوفير الخدمات لأهالى القرى بما يتواكب مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 ورؤى الجمهورية الجديدة.

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