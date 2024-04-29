الإثنين 29 أبريل 2024
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منوعات

حقيقة انفصال ريم وبربرى

جريدة الدستور

تصدر الثنائي الشهير "ريم وبربري" الترند في الآونة الأخيرة بعد انتشار شائعات عن انفصالهما، وذلك بعد انقطاعهما عن نشر محتوى جديد على منصات التواصل الاجتماعي لفترة طويلة.

ولم ينشر الثنائي أي فيديو جديد على قناتهما على يوتيوب، التي تضم أكثر من 2 مليون متابع، منذ 6 أشهر.

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وكان آخر ظهور لهما على منصة تيك توك، التي يتابعهما عليها 5 ملايين شخص، في شهر يناير الماضي.

وانهالت التعليقات على آخر فيديوهاتهما على تيك توك، تساءل فيها الجمهور عن سبب اختفائهما وعدم نشر محتوى جديد.

لكن  لم يصدر أي تصريح رسمي من ريم وبربري يؤكد أو ينفي انفصالهما. ولم يلغ أي منهما متابعة الآخر على إنستجرام.

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واشتهر الثنائي من خلال فيديوهات مقالب كوميدية على منصات التواصل الاجتماعي.

ويقوم الثنائي بتنفيذ بعض المقالب، حيث يختبر بربري ذكاء ريم بأسئلة في بعض الأحيان، وتكون إجاباتها خاطئة أحيانًا أخرى.

وكانت بدايتهما من خلال فيديوهات رياضية، حيث كانت ريم تظهر دائمًا بملابس رياضية، مما أثار إعجاب الجمهور بلياقتها البدنية.
 

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سبب انفصال ريم وبربري ريم وبربري من هما ريم وبربري

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