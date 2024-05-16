الخميس 16 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

علاقة محرمة.. مفاجأة فى واقعة مقتل شاب أثناء تقطيع البطيخ بالدقهلية

القتيل
القتيل

شهدت مدينة جمصة بمحافظة الدقهلية واقعة مقتل شخص على يد صديقته.

تلقى اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ من مأمور مركز شرطة جمصة يفيد بمقتل “ع. ش. ع” 34 عامًا ومقيم بقرية ميت لوزة، على يد “هدى. م. س” ٢١ سنة بالفرقة الثانية بكلية الدرسات الإسلامية بالمنصورة ومقيمة بعزبة الشال.

وبمواجهة المتهمة أقرت فى البداية أنها كانت تقوم بتقطيع البطيخ وعند التفاتها تصادف تواجد زوجها خلفها مما أدى إلى إصابته بطعنة نافذة بالصدر أودت بحياته.

وظهرت المفاجأة بعد ساعات من التحقيقات أن المتهمة على علاقة غير شرعية بالقتيل وذهبت للمبيت معه بجمصة فى شقة استأجرها بمنطقة العاشر من رمضان، وحدثت مشادة بينهم بسبب تحدثها في الهاتف مع أحد الأشخاص تطورت إلى مشاجرة تعدت فيها عليه بالضرب بالسكين حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

تحرر عن ذلك المحضر رقم ١٦٠٦/٢٠٢٤جنح قسم جمصة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

مدينة جمصة الدقهلية مقتل شخص مروان حبيب مدير أمن الدقهلية

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