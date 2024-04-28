الأحد 28 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منوعات

طلاق شروق ودكتور فود.. فيديو صادم

شروق ودكتور فود
شروق ودكتور فود

أعلنت شروق صان شاين، نجمة مواقع التواصل الاجتماعي، انفصالها رسميًا عن زوجها جورج ديب، المعروف باسم "دكتور فود".

وجاء هذا الإعلان بعد اتهامات لشروق لـ دكتور فود بالخيانة مع التيكتوكر اللبنانية كاتريكسا أيوب.

وقد نفت كاتريكسا هذه الاتهامات مرارًا وتكرارًا، لكنها وجدت نفسها مجددًا في قلب الجدل بعد مشاركة شروق لفيديو على صفحتها تتهم فيه دكتور فود بالخيانة، قبل أن تقوم بحذفه بعد أقل من نصف ساعة.

يثير هذا الإعلان تساؤلات حول حقيقة انفصال شروق ودكتور فود، خاصة بعد تصريحاتهما المتضاربة واتهامات الخيانة المتبادلة وتصالحهما السابق بسرعة قياسية.

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