تفاصيل جديدة فى تشويه طالبة بـ"فيلر" فاسد داخل عيادة شهيرة بمدينة نصر

تجري النيابة العامة بمدينة نصر تحقيقات موسعة في اتهام طالبة جامعية بتسبب عيادة تجميل شهيرة في إصابتها بتشوهات في الشفاه والوجه بعد حقنها بـ"فيلر" فاسد.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة خاصة بعدما أشارت التحقيقات الأولية إلى أن وزارة الصحة أغلقت العيادة بالشمع الأحمر لما وجدته بمعاونة مباحث التموين داخلها من مخالفات كثيرة، أبرزها انتحال أحد العاملين بها صفة طبيب جلدية إضافة إلى العمل دون ترخيص وتداول أدوية منتهية الصلاحية وغير مصرح بها من وزارة الصحة.

حزمة جرائم

وقالت الدكتورة نهى الجندي محامية الطالبة الضحية، إن مالكة العيادة تواجه حزمة من الاتهامات بسبب الجرائم التي ارتكبتها والمساعدين لها في العيادة، أولها انتحال صفة طبيب وفقا لقانون مزاولة مهنة الطب ونصت المادة (١٠)على: يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زوال مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون وفي حالة العود يحكم بالعقوبتين معا، وفي جميع الأحوال يأمر القاضي بإغلاق العيادة مع نزع اللوحات واللافتات ومصادرة الأشياء المتعلقة بالمهنة ويأمر كذلك بنشر الحكم مرة أو أكثر من مرة في جريدتين يعينهما على نفقة المحكوم عليه.

العيادة

كما تواجه مالكة العيادة تهمة إدارة منشأة بدون ترخيص، علاوة على الترويج لتلك المنشأة عبر منصات التواصل الاجتماعي والتيك توك وهو يعد إعلانا عن منشأة غير مرخصة ويعرضها للمساءلة القانونية أيضا.

تشويه طالبة بـ"فيلر"

وحررت طالبة جامعية محضرًا بقسم شرطة مدينة نصر أول تتهم فيه عيادة تجميل شهيرة بالتسبب في تشوه شفتيها ووجهها بسبب حقنة فيلر وبوتكس بمواد منتهية الصلاحية.

وقدمت د. نهى الجندي، دفاع الطالبة المجني عليها، شكوى إلى وزارة الصحة ضد عيادة التجميل الشهيرة بسبب أعمالها المخالفة وتقديم عروض وأسعار للفيلر والبوتكس رخيصة للغاية.

العيادة

وقالت الطالبة إنها علمت بوجود عرض لحقن الشفتين فيلر وبوتكس بمبلغ ٣ آلاف جنيه فتوجهت إلى العيادة في شارع عباس العقاد بمدينة نصر وأجرت الحقن في اليوم التالي شعرت بحروق وتورم فأسرعت لطبيب جلدية الذي أخبرها بوجود تشوهات وإصابات في الشفة العلوية وأخبرها الطبيب المعالج بعد إصابتها بحروق وتشوه في الشفة العليا أن ما فعلته من حقن لا يقل ثمنه عن 10 آلاف جنيه.

واتهمت الطالبة مالكة العيادة التي انتشرت لها صورة شهيرة في الفترة الأخيرة تحمل سلاحًا ناريًا ويحيطها العديد من البودي جاردات بالتسبب في إصابتها وتشوه وجهها، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

من جانبها قامت وزارة الصحة بإغلاق عيادة التجميل الشهيرة وتشميعها بالشمع الأحمر.

شمع أحمر

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن إغلاق عيادة خاصة "جلدية وليزر" شهيرة تعمل دون ترخيص ويديرها منتحل صفة طبيب بشري، بالمخالفة للقانون، بشارع عباس العقاد، مدينة نصر، بمحافظة القاهرة.

وأوضح د.حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان: وردت معلومات تفيد قيام إحدى العيادات الخاصة بالترويج لخدمات علاجية وتجميلية وحقن "بالفيلر"، مستخدمة مواقع التواصل الاجتماعي، لنشر فيديوهاتها للترويج لأنشطتها، مدعية أن الجلسات العلاجية تتم على يد أطباء متخصصين على خلاف الحقيقة.

العيادة

وتم تشكيل لجنة من الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية، ومباحث التموين التابعة لوزارة الداخلية، لمعاينة العيادة المذكورة، حيث تبين أن العيادة تعمل دون ترخيص، كما أن مالكة العيادة ليست لها صلة بالمجال الطبي، بالإضافة إلى قيام شخص بعلاج الحالات تبين أنه عاطل وينتحل صفة طبيب جلدية.

من جانبه، أشار د. هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص، إلى أنه تم ضبط مجموعة من المستحضرات والأدوية الطبية غير المرخصة، بالإضافة إلى أدوية مجهولة المصدر وغير مصرح بتداولها، مؤكدًا أنه تم غلق وتشميع العيادة، وإحالة المخالفات لجهات التحقيق.