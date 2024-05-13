موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024.. مي عبد الحميد توضح

تعلن وزارة الاسكان عن موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024، وتطرح كراسة الشروط، ورسوم جدية الحجز للمواطنين الراغبين في حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 وكان آخرها الاعلان التكميلي الذي بدأ في استقبال طلبات المواطنين بداية العام الجاري، ولكن متى يتم فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 الجديد، الدستور تُجيب في التقرير التالي.

هل يوجد الان تقديم على شقق الاسكان الاجتماعي 2024؟

يهتم المصريون بالبحث عن موعد تقديم على شقق الاسكان الاجتماعي وسط تردد شائعات عن فتح فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 خلال الربع الاول من العام الجاري، ولكن نفت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري هذه الأخبار.

وأكد الصندوق عدم طرح وزارة الإسكان، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي، وحدات سكنية جديدة لمحدودي الدخل ولا توجد إعلانات مطروحة للحجز حاليًا، كما أن الصندوق ليس بصدد طرح إعلانات في المرحلة الحالية.

موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024

سيعلن صندوق الإسكان الاجتماعي عن موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024، بمجرد طرح وحدات جديدة، لذا نبهت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، المواطنين إلى ضرورة توخي الحذر، وعدم التعامل مع الأخبار المضللة، والحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية الصحيحة، سواء من خلال الموقع الإلكتروني وصفحات الصندوق على مواقع التواصل الاجتماعي، ومراكز خدمة العملاء، والخط الساخن لتلقي استفسارات المواطنين.

تقديم شقق الإسكان للشباب

يمكن تقديم شقق الإسكان للشباب، وخاصة برنامج مسكن لطرح قطع أراضي للمواطنين الراغبين في بناء مسكنهم بشكل دائم ومُيسر، من خلال اتباع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الإلكتروني لبرنامج مسكن من هـنــــــــــــا

ثم إدخال البيانات المقررة (الاسم ورقم الهاتف والرقم القومي والبريد الإلكتروني).

ثم إرفاق البطاقة الشخصية للمتقدم.

ثم اختر الدور المرغوب في حجزه (أرضي أم أخير أم متكرر، اضغط «أرغب في التقدم» وقم بطباعة الاستمارة الموجود بها كود الحجز والتوقيع عليها ورفعها على الموقع.

6قم بعد ذلك بسداد جدية الحجز ببنك التعمير والإسكان، عن طريق التحويل البنكي «ACH» من جميع البنوك.