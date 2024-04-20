السبت 20 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

سقطت من أعلى كوبرى.. التحفظ على سيارة "التيك توكر" إسراء روكا

إسراء روكا
إسراء روكا

أمرت النيابة العامة في القاهرة، بالتحفظ على سيارة الـ"تيك توكر" إسراء مختار وشهرتها "إسراء روكا"، بعد حادث سير تعرضت له بسقوط سيارتها من أعلى كوبري الحرفيين بالقاهرة، كما أمرت النيابة بالتصريح بدفن جثمان المتوفاة.

وكشفت التحقيقات الأولية، عن أن الأجهزة الأمنية في القاهرة تلقت بلاغًا بسقوط سيارة من أعلى كوبري الحرفيين، ووفاة قائدها على الفور، قبل محاولة إسعافه، وتبين من خلال الفحص الأولى وفاة فتاة تدعى إسراء مختار، وشهرتها إسراء روكا، وتبين أنها "تيك توكر" شهيرة.

وأضافت التحقيقات الأولية، أن سيارة المتوفاة سقطت من أعلى كوبري الحرفيين في اتجاه محور "جوزيف تيتو"، أثناء قيادة السيارة، وانحرفت عجلة القيادة منها، ولم تستطع السيطرة عليها، مما أدي لسقوطها ووفاة الفتاة.

تابعت، أن رجال الإسعاف قاموا بنقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى السلام، لحين وصول أسرتها وتسلمه، كما تم التحفظ على السيارة، ويعمل رجال المباحث على تفريع كاميرات المراقبة، وسؤال الشهود.

 

النيابة العامة فتاة تيك توكر البلوجر إسراء مختار إسراء روكا كوبري الحرفيين

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