7 محطات في أزمة البلوجر "سوزى الأردنية"

تصدرت البلوجر سوزي أيمن المعروفة باسم سوزى الأردنية محركات البحث، بعد القبض عليها من قبل الأجهزة الأمنية بالقاهرة، وإتهامها بالتعدي على القيم الاجتماعية ونشر الفجور.

ونرصد في هذا التقرير محطات أزمة البلوجر سوزي الأردنية..

مأمورية من الآداب لضبط المتهمة

بدأت أزمة سوزي الأردنية بعد القبض عليها من قبل مأمورية من مباحث الآداب، وأوضح مصدر لـ"الدستور"، أن مأمورية من رجال مباحث الآداب نجحت في ضبط المتهمة خلال وجودها رفقة أحد أصدقائها بدائرة قسم شرطة الساحل في القاهرة، وأكد أن المتهمة مثلت أمام نيابة المطرية، حيث محل سكنها.

وأجرت النيابة العامة تحقيقًا مع المتهمة حول مقاطع الفيديو المنسوبة لها على منصة "تيك توك"، والتي تتعدى بها على القيم المجتمعية وتُسهم في نشر الفسق والفجور.

التحفظ على فيديوهات خادشة للحياء بهاتفها

وقررت جهات التحقيق المختصة بنيابة المطرية حبس البلوجر سوزي الأردنية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، ووجهت لها النيابة تهمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة، وسب والدها على الهواء، واستغلال شقيقتها من ذوي الهمم لتحقيق الأرباح والمشاهدات.

كما أمرت جهات التحقيق بالقاهرة، بتحريز فيديو للمتهمة والذي حوى العديد من السباب والشتائم من قبل سوزي الأردنية ضد والدها، فضلًا عن تحريز 7 مقاطع فيديو مخلة ضبطت على هاتفها المحمول.

اعترافات سوزي الأردنية أمام النيابة

أقرت سوزي الأردنية، أمام جهات التحقيق المختصة، بأنها استغلت خلافاتها مع والدها وقررت سبه في أحد المقاطع عبر منصة "تيك توك"؛ لتحقيق نسب مشاهدات عالية، وبالتالي تتحصل على أرباح منها.

وقالت المتهمة إن والدها موظف بالنقل العام وممتنع عن الإنفاق عليها، واتهمته بالاستيلاء عنوة على أموالها بعد علمه بالأرباح التي تُحققها مقاطعها المصورة على مواقع التواصل الاجتماعي.

والدها يتبرأ منها خلال التحقيقات معه

وأقر والد البلوجر سوزي الأردنية أمام جهات التحقيق المختصة بأنه ليس على دراية بما تفعله نجلته، وأكد أنه لم يكن يعلم أنها تقوم بتسجيل السباب والشتائم التي وجهتها له، مؤكدًا أنه منعها أكثر من مرة عن تسجيل تلك الفيديوهات، لكنها كانت ترفض وتتشاجر معه وتسبه أمام الجميع.

وأضاف أنه هددها بالطرد من المنزل أكثر من مرة إذا لم تمتنع عن تسجيل تلك الفيديوهات، وقام بتكسير هاتفها من قبل.

المتهمة تحسبن على والدها فور رؤيته في النيابة

وكشفت مصادر، عن أنه فور وصول البلوجر سوزي الأردنية إلى مقر التحقيق معها أصيبت بحالة من الانهيار والبكاء الشديدين، وتواصلت مع الكثير من أهلها وأصدقائها هاتفيا لاستعطافهم لينجدوها؛ طالبة منهم إحضار الكثير من المحامين لنجدتها.

وأكدت المصادر، أنه فور مشاهدتها والدها قالت له: "حسبي الله ونعم الوكيل أنت السبب في اللي أنا فيه، لو كنت بتصرف عليا مكنتش هعمل كده".

إخلاء سبيل سوزى الأردنية

وقرر قاضي المعارضات إخلاء سبيل البلوجر سوزي الأردنية، على خلفية اتهامها بنشر مقاطع فيديو تخالف قيم الأسرة المصرية وسب وقذف والدها فيما قررت النيابة العامة الاستئناف على القرار.

وكانت المحكمة المختصة رفضت استئناف النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل البلوجر سوزي الأردنية بكفالة مالية 5 آلاف جنيه؛ بعد ضبطها بتهمة سب والدها، واستغلال شقيقتها من ذوي الهمم لتحقيق الأرباح.

إنهاء إجراءات الإفراج عن البلوجر سوزى الأردنية

وانتهت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة المطرية من إجراءات الإفراج عن البلوجر سوزي الأردنية، بعد توقيع الكشف الجنائي عليها، وتبين عدم طلبها على ذمة قضايا أخرى.