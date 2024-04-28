الأحد 28 أبريل 2024
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اقتصاد

موعد صرف معاشات مايو 2024 بالزيادة الجديدة للشهر الثالث| تفاصيل

موعد صرف معاشات مايو
موعد صرف معاشات مايو 2024

ترتفع معدلات البحث عن موعد صرف معاشات مايو 2024 مع تبقي أيام قليلة على نهاية الشهر الجاري واستعداد اصحاب البالغ عددهم أكثر من 11 مليون مستحق لصرف معاشات الشهر الجديد.

ننشر في التقرير التالي موعد صرف معاشات مايو 2024 وفق الموعد الدوري الذي تم تخصيصه لأصحاب المعاشات لصرف معاشاتهم المستحقة. 

موعد صرف معاشات مايو 2024 في مصر

يبدأ صرف معاشات مايو من اليوم الأول في الشهر وهو الأربعاء 1 مايو 2024 من منافذ الصرف المعتادة البنوك ومكاتب البريد المصري وماكينات الصرف الآلي كذلك. 

يكون صرف معاشات مايو 2024 بنفس الزيادة المطبقة على مدار الشهريين الماضيين وهي 15% وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جاءت هذه الزيادة ضمن الحزمة الاجتماعية الجديدة التي وجه بها الرئيس السيسي للتخفيف من الأعباء على المواطنين في ظل التوترات الاقتصادية التي يشهدها العالم وتؤثر بدورها على الاقتصاد المصري. 

وكان من ضمن هذه الحزمة الاجتماعية زيادة في معاشات تكافل وكرامة بنسبة 15% وكذلك زيادة مرتبات الموظفين والعاملين في الدولة ورفع الحد الأدنى للأجور والذي أصبح 6000 جنيه بدلًا من 4000 جنيه. 

بزيادة 15%.. موعد صرف معاشات شهر مايو 2024

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الاستعلام عن تطور زيادة المعاشات  2024 

يمكن الاستعلام عن تطور زيادة المعاشات التي حصل عليها مستحق المعاش عن أي فترة زمنية منذ بدء تلقيه للمعاش من خلال الدخول على موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي اضغط هنا 

1- اختيار ايقونة الخدمات 

2 –  اختيار خدمة اصحاب المعاشات 

3 – الخدمات التأمينية 

4 – اختيار استعراض تطور زيادة المعاش 

5 – اضغط على بدء الخدمة 

6 – تسجيل الدخول لحسابك على موقع الهيئة كي يمكنك الاستعلام عن تطور زيادة المعاش 

وبهذه الخطوات يمكن لأصحاب المعاشات التعرف على قيمة الزيادة في المعاشات التي حصلوا عليها سواء على المعاش الأساسي أو المتغير. 

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