الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

مشروع قانون لزيادة معاشات أعضاء نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية

نقابات المهن التمثيلية
نقابات المهن التمثيلية

تقدمت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بمشروع قانون لتعديل قانون اتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية لزيادة المعاشات وتنمية موارد النقابة.


وقالت النائبة أمل سلامة إنه عملا بنص المادة 122 من الدستور، والمادة 158 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، تقدمت إلى المستشار حنفى الجبالي رئيس مجلس النواب، بتعديلات على مشروع قانون اتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، يتضمن وضع حد أدنى للمعاش إلى 1200 جنيه مع زيادة سنوية متجددة، على أن يتم تمويل صندوق المعاشات من خلال زيادة موارد النقابة بتحصيل 4% من قيمة العقود.


وأضافت، تابعت خلال السنوات الماضية العديد من الشكاوى والاستغاثات التي تنطلق من أفواه الفنانيين الذين أفنوا حياتهم فى سبيل إيصال رسالتهم السامية من خلال أعمالهم الفنية، بشأن ضعف المعاشات أو المستحقات المالية التي يتحصلون عليها من النقابات التابعة لهم سواء نقابة المهن التمثيلية أو الموسيقية أو السينمائية، وهو ما يحتم علينا إلقاء الضوء على تلك الإشكالية من خلال إيجاد تعديل تشريعي يساهم فى معالجتها.

 

تعانى من ضعف في مواردها المالية


وأشارت إلى أن نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية تعاني من ضعف فى مواردها المالية رغم أن نصوص تلك النقابات تؤكد على ضرورة تنمية تلك الموارد وتغطية متطلبات صندوق معاشات الفنانيين المقيدين بتلك النقابات.

 

وأوضحت أن المادة 93 من القانون المشار إليه توضح أن أموال الصندوق وموارده تنص فى البند رقم 9 من الموارد على أن تكون هناك رسوم نسبية تقدر ب 2% من قيمة العقود الخاصة بالعمل التى يبرمها الأعضاء أو من ايراداتها منها 1% من حصيلة بيع كافة نوعيات الانتاج الفني، ولكن وجدنا ضرورة رفع تلك النسبة لتصبح بقيمة 4% من قيمة العقود، مع زيادة نسبة حصيلة نوعية الانتاج لتصبح بنسبة 2%، لتنمية موارد الصندوق لرفع المعاشات.


وأكدت النائبة أمل سلامة أن المادة 67 من الدستور شددت على أن حرية الإبداع الفنى والأدبي مكفولة وتلتزم الدولة بالنهوض بالفنون والآداب ورعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك.

مجلس النواب مشروع قانون المهن التمثيلية الدستور صندوق المعاشات معاشات الفنانيين حرية الإبداع

مواد متعلقة

حزب "المصريين": الموقف المصرى ثابت تجاه فلسطين والادعاءات الإسرائيلية مزايدة مفضوحة

الإصلاح والنهضة: تنمية سيناء شهدت إعجازًا بكل المقاييس

"مصر أكتوبر" تعقد اجتماعا لمناقشة كافة الملفات التنظيمية وخطة عملها خلال المرحلة المقبلة

حزب "المصريين": الفيتو الأمريكى ضد عضوية فلسطين بالأمم المتحدة يزيد من مجازر إسرائيل

طارق رضوان: منع عضوية فلسطين بالأمم المتحدة يكشف انحياز أمريكا لجرائم الاحتلال

"مصر أكتوبر": تنفيذ توصيات لجنة الثقافة بالحوار الوطني يحمي التراث المصري

"المصريين الأحرار" يُدين استخدام الولايات المتحدة الفيتو ضد عضوية فلسطين

"المصريين الأحرار" يدعم مصابي غزة بمستشفى أسيوط الجامعي

الأكثر قراءة

عاجل.. سماع دوى انفجارات فى مدينة خاركيف الأوكرانية جراء القصف الروسى

عاجل.. القاهرة الإخبارية: شهداء فى قصف إسرائيلى بمخيم النصيرات فى قطاع غزة (فيديو)

رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد فى تكافل وكرامة 2024 والتسجيل لشهر مايو

الجريدة الرسمية تنشر قرارا لوزير النقل بنزع ملكية أراضي وعقارات في الإسكندرية

عاجل| مصر تنفى تمامًا أى تداول مع إسرائيل حول اجتياح رفح وتؤكد مجددًا رفضها القاطع له

عاجل.. حملة مقاطعة الأسماك تصل القاهرة.. ومواطنون: يجب تعميمها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

دراما رمضان ٢٠٢٤.. ( البساط مصريًا )

أحمد الصغير

قميص غزة.. الذين يريدون أن يقاتلوا إسرائيل حتى آخر جندى مصرى! «4»

أحمد بهاء الدين شعبان

إيلان بابيه: أكبر سجن على الأرض «4»

ماجد حبته

المعايير الأمريكية المزدوجة

محمد الفايدي

إرادة التلاحم

محمد رفعت

محمد بيك غانم "2" روشتة النجاح!

جلال حمام

مواقف من التاريخ.. لا يجب أن ننساها

أحمد الصغير

قميص غزة.. كيف وضعت «حماس» نظرية الدروع البشرية؟ «3»

صور

برعاية من "الدستور".. حضور جماهيرى لملتقى القاهرة الأدبي فى رابع أيامه بقبة الغورى

حضور كبير فى اليوم الثانى لملتقى القاهرة الأدبى

توقيع ومناقشة كتاب "خلف خطوط الذاكرة" لـ خالد منتصر

محطة تل أبيب

المزيد

بسبب 7 أكتوبر.. استقالة رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية.. مَن التالى؟

إجلاء المدنيين والقتال يستمر 6 أسابيع.. تفاصيل خطة إسرائيل لغزو رفح الفلسطينية

مستعمرون يقتحمون المسجد الاقصي بقيادة عضو الكنيست المتطرف يهودا غليك