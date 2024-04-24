مشروع قانون لزيادة معاشات أعضاء نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية

تقدمت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بمشروع قانون لتعديل قانون اتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية لزيادة المعاشات وتنمية موارد النقابة.



وقالت النائبة أمل سلامة إنه عملا بنص المادة 122 من الدستور، والمادة 158 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، تقدمت إلى المستشار حنفى الجبالي رئيس مجلس النواب، بتعديلات على مشروع قانون اتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، يتضمن وضع حد أدنى للمعاش إلى 1200 جنيه مع زيادة سنوية متجددة، على أن يتم تمويل صندوق المعاشات من خلال زيادة موارد النقابة بتحصيل 4% من قيمة العقود.



وأضافت، تابعت خلال السنوات الماضية العديد من الشكاوى والاستغاثات التي تنطلق من أفواه الفنانيين الذين أفنوا حياتهم فى سبيل إيصال رسالتهم السامية من خلال أعمالهم الفنية، بشأن ضعف المعاشات أو المستحقات المالية التي يتحصلون عليها من النقابات التابعة لهم سواء نقابة المهن التمثيلية أو الموسيقية أو السينمائية، وهو ما يحتم علينا إلقاء الضوء على تلك الإشكالية من خلال إيجاد تعديل تشريعي يساهم فى معالجتها.

تعانى من ضعف في مواردها المالية



وأشارت إلى أن نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية تعاني من ضعف فى مواردها المالية رغم أن نصوص تلك النقابات تؤكد على ضرورة تنمية تلك الموارد وتغطية متطلبات صندوق معاشات الفنانيين المقيدين بتلك النقابات.

وأوضحت أن المادة 93 من القانون المشار إليه توضح أن أموال الصندوق وموارده تنص فى البند رقم 9 من الموارد على أن تكون هناك رسوم نسبية تقدر ب 2% من قيمة العقود الخاصة بالعمل التى يبرمها الأعضاء أو من ايراداتها منها 1% من حصيلة بيع كافة نوعيات الانتاج الفني، ولكن وجدنا ضرورة رفع تلك النسبة لتصبح بقيمة 4% من قيمة العقود، مع زيادة نسبة حصيلة نوعية الانتاج لتصبح بنسبة 2%، لتنمية موارد الصندوق لرفع المعاشات.



وأكدت النائبة أمل سلامة أن المادة 67 من الدستور شددت على أن حرية الإبداع الفنى والأدبي مكفولة وتلتزم الدولة بالنهوض بالفنون والآداب ورعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك.