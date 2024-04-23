رئيس مجلس النواب يهنئ المصريين بالأعياد والمناسبات الرسمية

تقدم المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بالتهنئة للشعب المصري بمناسبة الأعياد والمناسبات الرسمية خلال الجلسة العامة لمجلس النواب.

أعياد ومناسبات رسمية

وقال جبالي: «تحتفل مصر خلال الأيام القليلة القادمة بالعديـــد مـــن الأعيـــاد والمناسبات الرسمية، منهــــا عيـــد تحـــرير سينــــاء، عيد العـمـــال، عيـــد القيامـــة المجيـــد، وأخيرًا شـــم النسيــم».

توجيه التهنئة للشعب المصري

وأضاف: «فبأسمكم جميعًا وبأسمى، نتوجه بخالص التهنئة للشعب المصرى مسلمين ومسيحيين بمناسبة قرب حلول هذه المناسبات والأعياد الغالية على نفوسنا جميعًا.. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن تهل هذه الأعياد والمناسبات على الشعب المصرى، بالخير واليمن والبركات، وأن يعم الخير والرخاء على مصرنا الغالية بقيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى».