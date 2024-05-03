فجر جديد للصناعة.. 7 مشروعات ترتكز عليها الخطة القومية للبتروكيماويات 2040

في إطار تعزيز الصناعة والاقتصاد المصري، تأتي الخطة القومية لصناعة البتروكيماويات حتى عام 2040 كخطوة استراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة وتعظيم القيمة المضافة للثروات البترولية والتعدينية فى مصر.

أهم مشروعات الخطة القومية للبتروكيماويات

وتشمل الخطة تطوير المصانع القائمة وإنشاء مشروعات جديدة مع تركيز على المنتجات الخضراء والصديقة للبيئة، في ظل دعم حكومي قوي واستخدام لأحدث التقنيات العالمية

وتقدم «الدستور» لقرائها نظرة على هذه المشروعات، معلنة تفاصيلها بالأرقام التي تظهر حجم الاستثمارات والطاقات الإنتاجية المتوقعة..

1. مشروع مجمع السيليكون ومشتقاته:

يقع في مدينة العلمين الجديدة بطاقة إنتاجية تبلغ 45 ألف طن سنويًا من السيليكون المعدني و19 ألف طن من الميكروسيليكا كمنتج ثانوي، وتصل التكلفة الاستثمارية للمرحلة الأولى تقدر بـ 172 مليون دولار.

2. مشروع إنتاج الصودا آش:

مخطط لإنتاج حوالي 600 ألف طن سنويًا من كربونات الصوديوم، يستخدم في صناعات متعددة مثل الزجاج والمنظفات.، وتبلغ لتكلفة الاستثمارية المتوقعة للمشروع تبلغ 684 مليون دولار.

3. مشروع مشتقات الميثانول:

يهدف إلى إنتاج 140 ألف طن سنويًا من المشتقات، باستخدام الميثانول واليوريا والصودا الكاوية، وتقدر التكلفة الاستثمارية بـ 120 مليون دولار.

4. مشروع تكنولوجيا الأخشاب:

ينتج 205 ألف متر مكعب سنويًا من الألواح الخشبية متوسطة الكثافة باستخدام قش الأرز، مع تقديرات لتخفيض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بنحو 360 ألف طن سنويًا، وتقدر التكلفة الاستثمارية بـ 351 مليون يورو.

5. مشروع الإيثانول الحيوي:

يستهدف إنتاج 100 ألف طن سنويًا من الإيثانول، باستخدام المولاس من شركات السكر المصرية، التكلفة الاستثمارية تقدر بـ 120 مليون دولار.

6. مشروع دمياط للأمونيا الخضراء:

يشمل إنشاء محطات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح لإنتاج الأمونيا الخضراء، مع تقدير لخفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بـ 120 ألف طن سنويًا.

7. مشروع الوقود الحيوي المستدام:

يهدف إلى إنتاج وقود طائرات مستدام بطاقة 120 ألف طن سنويًا، مع التكلفة الاستثمارية المقدرة بـ 380 مليون دولار.

وتشكل الخطة القومية لصناعة البتروكيماويات في مصر حتى عام 2040 نموذجًا للتقدم نحو صناعة مستدامة ومتكاملة تعزز من قدرات مصر الاقتصادية وتحافظ على الموارد الطبيعية والبيئة، مع تركيز كبير على الابتكار واستغلال الثروات المحلية بأفضل شكل ممكن.