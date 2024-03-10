"سيدي كرير للبتروكيماويات" تعتمد نتائج أعمالها وميزانية عام 2023 وتوزيع أرباحها

قال وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، إن تحديث الخطة القومية للبتروكيماويات حتى عام 2040 سيسهم أكثر في الوفاء بمتطلبات السوق واحتياجاته من المنتجات البتروكيماوية وتصدير الفائض.

جاء ذلك خلال اجتماع شركة سيدي كرير للبتروكيماويات "سيدبك" لاعتماد نتائج أعمالها وميزانية عام 2023 وتوزيع مبلغ 1.25 جنيه ربح لكل سهم وتوزيع سهم مجاني لكل 5 أسهم.

وأضاف الوزير - وفقًا لبيان الوزارة اليوم- أن صناعة البتروكيماويات المصرية بما يتوافر لها من إمكانيات وكيانات وخبرات لازال لديها الكثير من الفرص لتعظيم دورها وتحقيق نجاحات أكثر.

وأوضح أهمية الدور الحيوي الاقتصادي والصناعي الذي تقدمه الشركة ضمن منظومة توفير المنتجات البتروكيماوية والتزامها الواضح بتطبيق معايير السلامة والتوافق البيئي والعمل على التطوير المستمر لنظم أعمالها وصقل خبرات كوادرها مما ينعكس إيجابًا على زيادة الإنتاج، كما لفت لمشاركتها المتميزة فى برامج العمل التنموي وتنمية المجتمعات المحيطة.



ولفت إلى أن الفترة القادمة ستشهد توفيرًا أكبر لمدخلات الإنتاج في ظل التوسعات التي يتم العمل عليها بمجمع غازات الصحراء الغربية وزيادة التكامل بين الشركات (إيكم وإيجاس وجاسكو) لتحقيق أهداف زيادة الإنتاج، مشيدًا بأداء العاملين ودورهم فيما تحقق من نتائج أعمال متميزة.

من جانبه..استعرض رئيس الشركة المهندس محمد إبراهيم أهم نتائج الأعمال، موضحًا بأنه عام جديد من الإنجازات في مسيرة الشركة وأنها بفضل الدعم المستمر الذي تشهده من وزارة البترول والشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات تمكنت من تحقيق الخطة الإنتاجية بنسبة 105% وتحقيق 106% من المستهدف للخطة التسويقية والبيعية.

وقال إن الشركة نجحت في إنتاج وتوفير الإيثلين بكمية 259 ألف طن اللازم؛ لتحقيق الخطة الإنتاجية المستهدفة لإنتاج البولي إثيلين وتغطية احتياجات شركة البتروكيماويات المصرية، منوهًا بأنه تم إنتاج البولي إثيلين بكمية 210 آلاف طن.

وأضاف أنه تم إنتاج البوتاجاز غير المعالج بكمية 38 ألف طن طبقًا لكميات ومواصفات غازات التغذية المتاحة، بالإضافة إلى إنتاج نافتا عالية الأوكتان بكمية 6.6 ألف طن كمنتج ثانوي، بالإضافة إلى مساهمتها بنسبة 7.5% في رأس مال الشركة المصرية للإيثانول الحيوي.

وتابع أنه تم توقيع اتفاقية شراكة مع شركة ران جاز النيجيرية لإنشاء مصنع لإنتاج أسطوانات البوتاجاز بمصر بطاقة إنتاجية مليون أسطوانة سنويًا بغرض التصدير للخارج مع إمكانية التوسع مستقبلًا والتوزيع بالسوق المحلي.

وأوضح التزامها بإجراء الصيانات الدورية وتحديث الأنظمة والوحدات الإنتاجية وتعظيم العمليات الإنتاجية والاهتمام برأس المال البشري واستخدام التقنيات اللازمة للمتابعة المستمرة لمؤشرات الأداء وتوفير بيئة عمل أمنة من خلال تطبيق صارم لأفضل الممارسات بالسلامة والصحة المهنية وسلامة العمليات.

ونوه بأن الشركة نجحت في اجتياز المراجعة الخارجية عن طريق الشركة المانحة لأنظمة إدارة السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة، والوصول بعدد ساعات التشغيل الآمن إلى 11.891 مليون ساعة عمل،كما حافظت الشركة على بيئة عملها نظيفة وآمنة منذ نشأتها.