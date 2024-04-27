السبت 27 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

بعد انتشار شائعة انفصالها.. مها الصغير: "بلاش إشاعات"

مها الصغير
مها الصغير

قالت  مها الصغير، إنها تحدثت مع الجمهور على السوشيال ميديا عن اللعلاقات الزوجية غير الصحية التي تؤثر على الأسرة والأبناء بصورة كبيرة ومباشرة، مشيرة إلى أن هذا الحديث تم أخذه بصورة خاطئة وخرجت الكثير من الشائعات التي تشير إلى انفصالها عن الفنان أحمد السقا.

حقيقة انفصال مها الصغير عن أحمد السقا 

وأكدت مها الصغير، خلال تقديمها برنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع عبر فضائية “سي بي سي”، أن حديث المشاهير عن بعض الظواهر المجتمعية لا يعني أن الشخص يعاني مما يكتبه على السوشيال ميديا.

حياة المشاهير على السوشيال ميديا

وتابعت: "أحب فصل حياتي الخاصة عن السوشيال ميديا على الإطلاق، وبالتالي أشعر بالغضب الشديد من الشائعات التي يتم نشرها عن انفصالي أو أولادهي أو غير ذلك، وذلك لأن تلك الشائعات تؤثر على نفسية الأبناء، لو سمحتوا بلاش تاخدوا حاجات عن لساني ماقولتهاش، كفاية تريندات".

مها الصغير الستات مايعرفوش يكدبوا سي بي سي أحمد السقا الإعلامية مها الصغير

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