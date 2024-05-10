الجمعة 10 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

عاجل.. رغم قرار بايدن.. أسلحة أمريكية بالمليارات فى طريقها إلى إسرائيل

بايدن
بايدن

واصلت الولايات المتحدة الأمريكية إرسال أسلحة تقدر بمليارات الدولارات، إلى إسرائيل، على الرغم من قرار الحظر الصادر عن الرئيس جو بايدن الخاص بالقنابل، وفق "رويترز".

وتقوم إدارة الرئيس جو بايدن بمراجعة شحنات أسلحة أخرى خشية استخدامها في هجوم على رفح قد يلحق المزيد من الدمار بالمدنيين الفلسطينيين.

وقال مسؤول أمريكي كبير إن الإدارة أعادت النظر في تسليم أسلحة قد تستخدمها إسرائيل في غزو كبير لمدينة رفح بجنوب قطاع غزة ونتيجة لذلك أوقفت مؤقتًا شحنة قنابل لإسرائيل.

ولطالما حثت واشنطن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على عدم اجتياح رفح دون ضمانات لحماية المدنيين، بعد 7 أشهر من الحرب التي دمرت القطاع.

وقال مساعدون في الكونجرس إن القنابل المؤجلة تقدر قيمتها "بعشرات الملايين" من الدولارات.

ومن المقرر أن تذهب مجموعة كبيرة من المعدات العسكرية الأخرى إلى إسرائيل، بما في ذلك ذخائر الهجوم المباشر المشترك، التي تحول القنابل الغبية إلى أسلحة دقيقة التوجيه، وقذائف دبابات ومدافع مورتر ومركبات تكتيكية مدرعة، حسبما قال السناتور جيم ريش، أكبر عضو جمهوري في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ للصحفيين.

وقال ريش إن تلك الذخائر لم تتم الموافقة عليها بالسرعة المثلى، مشيرًا إلى أن بعضها ظل قيد عملية الموافقة منذ ديسمبر، في حين أن المساعدات المقدمة لإسرائيل تمر عادة بعملية مراجعة تستغرق أسابيع.

ويقول مسؤولو إدارة بايدن إنهم يراجعون مبيعات الأسلحة الإضافية.

وحذّر بايدن إسرائيل في مقابلة مع شبكة (سي.إن.إن)، الأربعاء، من أن الولايات المتحدة ستتوقف عن توريد الأسلحة إذا نفذت القوات الإسرائيلية غزوًا كبيرًا لرفح.

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