القصة الكامله لمحاولة سيدة قتل صاحب محل أقرضها مبلغ مالى بالوراق

شهدت منطقة الوراق بالجيزة واقعة مأساوية عندما أقدمت سيدة وصديقها على قتل صاحب محل أمام المارة، ولكن كانت للعناية الإلهية رأي أخر أنقذته من الموت المحقق.

كانت مستلفة منه فلوس

كشفت تحريات رجال مباحث الجيزة، أن المتهمة بالشروع في قتل المجني عليه اقترضت منه أموالًا في وقت سابق، وعندما تنصلت من دفع الأموال قام المجني عليه برفع إيصالات الأمانة أمام النيابة في حال عدم الدفع.

المتهمة استعانت بصديقها لقتل المجني عليه

و دلت التحريات أن المتهمة اتفقت مع صديقها ووضعا خطة محكمة لتنفيذ خطتهما الشيطانية للتخلص من المجني عليه، وعقب محاولة ذبحه تمكن الأهالي من إسعافه ونقله إلى المستشفى.

شهود العيان يروون تفاصيل الحادث

وروى شهود العيان تفاصيل محاولة قتل المجني عليه عندما شاهدوا المتهمتين يرتديان النقاب واستدرجا المجني عليه وقاما بطعنه أسفل منزله، وتركاه ينزف في دماءه، وهربتا عقب استقلالهما سيارة ملاكي.

وكشف أهلية المجني عليه أن المتهمة اتصلت به هاتفيًا وأخبرته أنها تنتظره أسفل العقار، وقالت له "انزل خد فلوسك وهات الإيصالات"، وعندما حاول المجني عليه تأخير الموعد حتى يصل المحل الخاص به رفضت المتهمة وأصرت على نزوله، وعندما شاهد المتهمة تفاجئ بأنها ترتدي النقاب، ومعها شخص آخر يرتدي نقاب، وقاما بتسديد طعنات نافذة للمجني عليه بالرقبة كادت أن تودي بحياته لولا تدخل أهل المنطقة ومحاولة إسعافه.

و أضاف عدد من شهود العيان أن المجني عليه كان ودود ولم يتأخر في فك كرب أحد من سكان منطقته، ويقوم بإقراضهم مبالغ مالية دون فوائد، وعندما شاهدوه غارقًا في دمائه قاموا على الفور بنقله للمستشفى لتلقى العلاج ومحاوله إنقاذ حياته.