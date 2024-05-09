تفاصيل مفزعة في التحقيق مع المتهمين بتعذيب "طفلة الوراق"

تجري النيابة العامة بشمال الجيزة الكلية، اليوم الخميس، تحقيقات موسعة في تعذيب طفلة بمنطقة الوراق على يد سائق وزوجته، التي كانت تقوم على تربيتها بعد أن ألقتها أمها في الشارع.

تلقى قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة، إشارة من المستشفى تفيد باستقبال طفلة 6 سنوات، بها آثار تعذيب ومقيمة بدائرة القسم.

شكل اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، حيث تبين أن وراء ارتكاب الجريمة سائق توك توك وزوجته، يقومان بتربية الطفلة منذ 3 سنوات وتعديا عليها لتبولها لا إراديًا.

وأضافت التحريات بقيادة العميد عمرو حجازي، رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، والعقيد مجدي موسى، مفتش مباحث فرقة شمال الجيزة، أن والد الطفلة مسجون ووالدتها مدمنة مخدرات، وتخلت عن طفلتها وألقتها في الشارع فأخذها شخص بمنطقة كرداسة ثم سلمها لسائق وزوجته، وتولى الاثنان تربيتها لعدة سنوات، وألقي القبض عليهما بعد اكتشاف أثار تعذيب عليها، وبسؤالهما أجابا بأنهما كانا يؤدبانها لأنها تتبول لا إراديًا.

وقال السائق وزوجته، إنهما تسلما الطفلة وأطلقا عليها اسم "منة"، قبل 3 سنوات، عن طريق شاب من مدينة كرداسة، وتم استدعائه فأرشد عن مكان أم الطفلة بالحي الـ11 في مدينة 6 أكتوبر، وبالقبض عليها تبينّ أنها تُدعى "سحر"، وأصيبت باكتئاب بعد سجن زوجها منذ 3 سنوات، وقررت إيداع طفلتها "سجدة"، 8 سنوات، أحد دور الرعاية، بينما تخلت عن صغيرتها الثانية لسائق وزوجته مقابل مبلغ مالي فأطلقا عليها اسم "منة".

وقالت أم الطفلة، إنها مدمنة للمواد المخدرة وتخلت عن الطفلتين واكتفت ببقاء ابنتها الكبرى، 14 عامًا، معها، لمعاونتها في التسول.