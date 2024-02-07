الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميًا.. الاتفاق يعلن التعاقد مع كارل توكو إيكامبي

كارل توكو إيكامبي
كارل توكو إيكامبي

أعلن نادي الاتفاق السعودي تعاقده مع الكاميروني كارل توكو إيكامبي، مهاجم فريق أبها خلال فترة الانتقالات الشتوية.

ونشر النادي بيانًا عبر موقعه الرسمي أعلن من خلاله وصول توكو إيكامبي إلى مدينة الدمام اليوم من أجل الانضمام بشكل رسمي لصفوف الفريق، وتوقيع العقود بشكل رسمي.

ولعب إيكامبي ضمن صفوف فريق أبها بداية من صيف 2023 بعدما انضم من فريق أولمبيك ليون ولعب لمدة 6 أشهر قبل الانتقال لفريق الاتفاق بشكل نهائي.

وكشف النادي في بيانه عن انضمام إيكامبي لصفوفه حتى نهاية موسم 2024-2025.

مسيرة كارل توكو إيكامبي الاحترافية مع الأندية والمنتخبات

وبدأ كارل توكو إيكامبي مسيرته ضمن صفوف نادي باريس إف سي تحت 19 عامًا وصعد لفريق الرديف في صيف 2010، قبل أن يصعد للفريق الأول في إبريل 2011، ثم انضم لنادي سوشو الفرنسي في صيف 2014 وبعد موسمين انتقل لنادي أنجيه الفرنسي في صيف 2016، ولعب موسمين لهم ثم انتقل لنادي فياريال في صيف 2018 وانتقل بعد ذلك معارًا لنادي ليون في شتاء 2020 ثم انضم بشكل نهائي للفريق في صيف العام ذاته، وقضى موسمين ونصف ثم انتقل لنادي ستاد رين الفرنسي في شتاء 2023، ولعب 6 أشهر معارًا ثم عاد لنادي ليون وخرج معارًا في صيف 2023 لنادي أبها.

ولعب توكو إيكامبي 17 مباراة بقميص فريق أبها السعودي وسجل 7 أهداف وصنع هدفًا لزملائه، من أصل 434 مباراة لعبها منذ بداية مسيرته وسجل 146 هدفًا وصنع 46.

وبدأ توكو إيكامبي تمثيل منتخب الكاميرون الأول في 6 يونيو 2015 وكانت أولى مبارياته ودية ضد بوركينا فاسو، ومنذ ذلك الحين شارك في 60 مباراة وسجل 14 هدفًا وصنع 3 لزملائه.

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