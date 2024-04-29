الإثنين 29 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منوعات

عرس أسطورى فى الأهرامات.. تفاصيل زفاف الملياردير الهندى أنكور جاين وعارضة الأزياء إيريكا هاموند (صور)

جانب من الحفل
جانب من الحفل

شهدت منطقة الأهرامات في 27 أبريل 2024 حدثًا استثنائيًا تمثل في زفاف الملياردير الهندي أنكور جاين على عارضة الأزياء إيريكا هاموند، في حفل زفاف ضخم أقيم وسط أجواء ساحرة ممزوجة بين الفخامة والتاريخ.

ضيوف من مختلف أنحاء العالم

اجتمع في الحفل نخبة من كبار الشخصيات من مختلف أنحاء العالم، شمل ذلك رجال أعمال ومشاهير ومؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى عائلة العروسين وأصدقائهما المقربين.

عروس ساحرة بفستان ملكي

تألقت العروس إيريكا بفستان زفاف ملكي من تصميم دار أزياء إيطالية شهيرة، تميز بتفاصيله الدقيقة وأناقة تصميمه، فيما ارتدى العريس أنكور جاين بدلة رسمية أنيقة باللون الأسود.

أجواء ساحرة وعروض فنية مميزة

وزينت منطقة الأهرامات بأضواء مبهرة وديكورات ساحرة تناسب عظمة المكان، وتخلل الحفل العديد من العروض الفنية المميزة من قبل أشهر الفنانين المصريين والعالميين.

حفلة أسطورية

اختتم الحفل بعرض موسيقي ضخم أحيائه نجم فرقة NSYNC الشهيرة جاستن تيمبرليك، والمغني العالمي روبن ثيك، وسط تفاعل كبير من الحضور.

 

 

زفاف يعكس عظمة مصر

أثار حفل زفاف أنكور جاين وإيريكا ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشاد الكثيرون بفخامة الحفل وجماله، واعتبروه تجسيدًا للعلاقات المتميزة بين الهند ومصر، كما أنه ساهم في الترويج للسياحة في مصر وإبراز عظمة الحضارة المصرية.

تفاصيل من الحفل

تراوحت التقديرات الأولية لتكلفة حفل زفاف أنكور جاين بين 10 و15 مليون دولار، وحضر الحفل أكثر من 1000 ضيف من مختلف أنحاء العالم، واستمر الحفل لمدة 3 أيام متتالية، وشملت العديد من الفعاليات والاحتفالات، وتم اتخاذ إجراءات أمنية مشددة لضمان سلامة الحضور.

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