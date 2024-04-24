الأربعاء 24 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة

الريال السعودي
الريال السعودي

تصدر سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء  24 أبريل 2024 مقابل الجنيه والدولار والليرة مؤشرات البحث العالمية من جانب المواطنين، حيث تشهد هذه الأيام تغيرات كبيرة في سعر صرف العملات الأجنبية لذا دائمًا يرغب الكثير من المواطنين في معرفة سعر الصرف للريال السعودي ؛ لأنه يترتب عليه الكثير من المعاملات اليومية.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

جاء سعر الريال السعودي اليوم الاربعاء  24 أبريل 2024 مقابل الجنيه والدولار والليرة بعد زيادة الحد الأقصى لعمليات السحب النقدي ورغبة المعتمرين في توفير العملة السعودية  نحو 12.79 جنيه للشراء، و12.82 جنيه للبيع حسب البنك المركزي.

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

سجل الريال اليوم الأربعاء 24 ابريل 2024 في مصر مقابل الدولار.. 1 ريال سعودي يعادل 0.28 الدولار الأمريكي. 

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأربعاء 24 أبريل 2024

سعر الريال السعودي اليوم 23 أبريل 2024 بالبنوك مقابل الجنيه المصري والليرة والدولار

سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 23-4-2024 فى مصر مقابل الجنيه المصرى

بعد حسم الكلاسيكو.. متى يتوج الريال بلقب الليجا؟

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

سجل الريال السعودي اليوم في بنك مصر 12.80 جنيه للشراء، و12.83 جنيه للبيع.

سجل سعر صرف الريال السعودي في البنك الأهلي مستوى 12.80 جنيه للشراء، و12.82 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي في بنك الإسكندرية 12.77 جنيه للشراء، و12.82 جنيه للبيع.

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB بقيمة 12.73 جنيه للشراء، و12.82 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي في بنك قناة السويس بقيمة 12.74جنيه للشراء، و12.83 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي أمام الجنيه في بنك الكويت الوطني 12.71 جنيه للشراء، و12.84 جنيه للبيع.

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول مستوى 12.77 جنيه للشراء، و12.82 جنيه للبيع.

وسجل الريال السعودي بنك البركة الإسلامي إلى نحو 12.71 جنيه للشراء و12.80 جنيه للبيع.

وسجل الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي نحو 12.77 جنيه للشراء و12.81 جنيه للبيع.

وسجل الريال السعودي بنك الاستثمار العربي بنحو 12.72 جنيه للشراء و12.81 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 12.82 جنيه للشراء، و12.85 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية 

سجل الريال السعودي مقابل الليرة السورية.. 1 ريال سعودي يعادل 3.44 ليرة سورية.

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