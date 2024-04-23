الثلاثاء 23 أبريل 2024
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مصر

الرئيس السيسى يضع إكليل زهور على النصب التذكارى بمناسبة عيد تحرير سيناء

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

وضع الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، يرافقه الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، إكليلًا من الزهور على النصب التذكارى لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر، وعزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد في تقليد أصيل عرفانًا وتقديرًا لما قدمه شهداء مصر من بطولات وتضحيات دفاعًا عن الوطن وصون مقدساته.

عيد تحرير سيناء

جاء ذلك بحسب بيان، وتزامنًا مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الثانية والأربعين لعيد تحرير سيناء.
ثم توجه الرئيس السيسي إلى قبر الرئيس الراحل محمد أنور السادات، حيث قام بوضع إكليل من الزهور وقراءة الفاتحة ترحمًا على روحه الطاهرة.

وفي نهاية المراسم، صافح الرئيس عبدالفتاح السيسي عددًا من قادة الأفرع الرئيسية وقادة القوات المسلحة وعددًا من كبار رجال الدولة.

وفى سياق متصل، أناب القائد العام للقوات المسلحة قادة الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية لوضع أكاليل الزهور على النصب التذكارى للجندي المجهول بهذه المناسبة، رافقهم خلال المراسم السادة المحافظون ومديرو الأمن.

الرئيس عبد الفتاح السيسي الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع عيد تحرير سيناء

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