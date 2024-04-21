الأحد 21 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الصحة

اكتشف فوائد الفستق المذهلة لصحة القلب

الفستق
الفستق

يتمتع الفستق بطعم حلو قليلًا وملمس طري وعادة ما يتم الاستمتاع به كوجبة خفيفة ويستخدم في وصفات مثل الحلويات والسلطات، ولكنه له قيمة غذائية عالية جدا وله الكثير من الفوائد الصحية، فارتبط تناوله بعدد من الفوائد الصحية، بدءًا من خفض مستويات ضغط الدم إلى الحماية من التدهور المعرفي.

إليك كل ما تحتاج لمعرفته حول الفستق، وذلك بحسب ما جاء فى موقع بولد سكاى:

يدعم صحة الجهاز الهضمي

إضافة المكسرات، مثل الفستق، إلى نظامك الغذائي طريقة ممتازة لدعم وحماية صحة الجهاز الهضمي، يوفر الفستق الألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان، وكلاهما يفيد صحة الأمعاء، وتساعد الألياف غير القابلة للذوبان في الحفاظ على انتظام حركات الأمعاء، كما تحافظ الألياف القابلة للذوبان على ليونة البراز وسهولة مروره وتعزز نمو البكتيريا المفيدة في الأمعاء الغليظة.

يحتوي الفستق على 10% من الألياف غير القابلة للذوبان و0.3% من الألياف القابلة للذوبان بالوزن، تدعم الألياف القابلة للذوبان في الفستق نمو بكتيريا الأمعاء مثل البكتيريا المشقوقة والعصيات اللبنية، التي تنتج الأحماض الدهنية قصيرة السلسلة (SCFAs).

وتقوم هذه البكتيريا بتكسير الألياف القابلة للذوبان، والتي تطلق SCFAs مثل الزبدات والبروبيونات والأسيتات. تدعم SCFAs صحة الأمعاء عن طريق تغذية الخلايا المبطنة للأمعاء الغليظة، ودعم إنتاج المخاط المعوي، وتقليل الالتهاب في الجهاز الهضمي، بالإضافة إلى دعم نمو البكتيريا المفيدة، تحمي الأطعمة الغنية بالألياف صحة الأمعاء عن طريق تقليل مخاطر الإصابة بأمراض الجهاز الهضمي مثل الإمساك وسرطان القولون والتهاب الرتج.

يحمي صحة القلب

الفستق مليء بالعناصر الغذائية المعروفة بدعم صحة القلب والأوعية الدموية. على سبيل المثال، يعد الفستق مصدرًا جيدًا للعناصر الغذائية اللازمة لتنظيم ضغط الدم، مثل البوتاسيوم، وكذلك العناصر الغذائية التي تدعم مستويات الدهون الصحية في الدم، مثل الألياف والدهون الأحادية غير المشبعة.

يعتبر ارتفاع نسبة الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم من عوامل الخطر للإصابة بأمراض القلب. ولحسن الحظ، فإن تناول المزيد من الأطعمة الغنية بضغط الدم والمواد المغذية الخافضة للكوليسترول يمكن أن يحسن عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب ويحمي صحة القلب.

في دراسة أجريت عام 2020، تم تقسيم 100 شخص يعانون من زيادة الوزن إلى مجموعتين. استهلكت المجموعة الأولى 1.5 أونصة من الفستق يوميًا وشاركت في برنامج فقدان الوزن السلوكي الجماعي لمدة أربعة أشهر، بينما شاركت المجموعة الأخرى في برنامج فقدان الوزن الجماعي فقط.

على الرغم من أن المجموعات فقدت كميات مماثلة من الوزن، إلا أن المشاركين في مجموعة الفستق شهدوا انخفاضات كبيرة في مستويات ضغط الدم الانقباضي والانبساطي مقارنة بالمشاركين الذين تم تكليفهم بتدخل فقدان الوزن وحده.

بالإضافة إلى ذلك، وجدت مراجعة أجريت عام 2020 لـ 34 دراسة أنه مقارنة بالأنظمة الغذائية الغنية بالجوز والبندق واللوز والكاجو، كانت الأنظمة الغذائية الغنية بالفستق أكثر فعالية في تقليل مستويات الكوليسترول الكلي والكوليسترول الضار والدهون الثلاثية.

تناول الفستق الفستق أمراض القلب تناول الفستق بشكل يومي وعلاقته بأمراض القلب الفوائد الصحية

مواد متعلقة

الأول منذ بداية الحرب.. انتهاء لقاء أردوغان ووفد حماس برئاسة إسماعيل هنية

فيضانات دبي 2024.. تعامل حكومي سريع وعودة لحركة المطارات والطريق

سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة

دموع فى قاعة المحكمة.. جريمة بشعة تهز قرية كحك بحرى

ماير جرجس: لائحة قانون التصالح التنفيذية تتضمن تسهيلات تعجل بالبت في الطلبات

نجاحات ملموسة لوزارة السياحة والآثار في التحول الرقمي بالمواقع الأثرية

مشيرة خطاب: الفيتو الأمريكى ضد عضوية فلسطين بالأمم المتحدة يقوض القانون الدولى

طارق فهمى: عدم وفاء واشنطن بوعودها بإقامة الدولة الفلسطينية يقوض فرص السلام

الأكثر قراءة

مفتوح الآن| الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الأحد 21-4-2024 فى مصر

عاجل.. تدريبات بجيش الاحتلال الإسرائيلى استعدادًا لاحتمال اقتحام "أسطول الحرية"

المالية: اليوم بدء صرف مرتبات شهر أبريل للعاملين بالدولة

عاجل.. مراسل القاهرة الإخبارية: أصوات انفجارات فى ريف درعا الشمالى بسوريا‬⁩

عاجل.. مصرع 14 شخصًا بالعملية العسكرية الإسرائيلية فى مخيم نور الشمس بالضفة الغربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

قميص غزة.. أخطر كتاب عن القطاع المحاصر من إسرائيل و«حماس»!

د.أحمد الخميسى

طهران والأمريكان.. شبح حرب كبيرة

ماجد حبته

مع جنوب إفريقيا الشقيقة

محمد عبدالعزيز

برامج رمضان فى الميزان "1- 2"

حسين دعسة

1+1=0.. أحيانًا علينا العودة.. المأساة غزة!

صفاء النجار

ثلاث قصص قصيرة جدًا

ماجد حبته

صد رد على دماء فلسطين

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية تقرأ للأطفال فى مهرجان المحتوى العربى للطفل "بالعربى"!

صور

توقيع ومناقشة كتاب "خلف خطوط الذاكرة" لـ خالد منتصر

برعاية "الدستور".. انطلاق الدورة السادسة من ملتقى القاهرة الأدبي بقبة الغوري

مباراة تعادل الأهلي ومازيمبي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

الانقسام المستمر يهدد عمل حكومة حرب الاحتلال.. والخلافات تهدد مصير نتنياهو

الضفة الغربية.. إصابات واعتقالات جديدة فى مخيم نور شمس المحاصر لليوم الثانى

حرب غزة تشعل انقسامًا داخل الولايات المتحدة.. والجمهوريون أكثر دعمًا لإسرائيل