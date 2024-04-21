اكتشف فوائد الفستق المذهلة لصحة القلب

يتمتع الفستق بطعم حلو قليلًا وملمس طري وعادة ما يتم الاستمتاع به كوجبة خفيفة ويستخدم في وصفات مثل الحلويات والسلطات، ولكنه له قيمة غذائية عالية جدا وله الكثير من الفوائد الصحية، فارتبط تناوله بعدد من الفوائد الصحية، بدءًا من خفض مستويات ضغط الدم إلى الحماية من التدهور المعرفي.

إليك كل ما تحتاج لمعرفته حول الفستق، وذلك بحسب ما جاء فى موقع بولد سكاى:

يدعم صحة الجهاز الهضمي

إضافة المكسرات، مثل الفستق، إلى نظامك الغذائي طريقة ممتازة لدعم وحماية صحة الجهاز الهضمي، يوفر الفستق الألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان، وكلاهما يفيد صحة الأمعاء، وتساعد الألياف غير القابلة للذوبان في الحفاظ على انتظام حركات الأمعاء، كما تحافظ الألياف القابلة للذوبان على ليونة البراز وسهولة مروره وتعزز نمو البكتيريا المفيدة في الأمعاء الغليظة.

يحتوي الفستق على 10% من الألياف غير القابلة للذوبان و0.3% من الألياف القابلة للذوبان بالوزن، تدعم الألياف القابلة للذوبان في الفستق نمو بكتيريا الأمعاء مثل البكتيريا المشقوقة والعصيات اللبنية، التي تنتج الأحماض الدهنية قصيرة السلسلة (SCFAs).

وتقوم هذه البكتيريا بتكسير الألياف القابلة للذوبان، والتي تطلق SCFAs مثل الزبدات والبروبيونات والأسيتات. تدعم SCFAs صحة الأمعاء عن طريق تغذية الخلايا المبطنة للأمعاء الغليظة، ودعم إنتاج المخاط المعوي، وتقليل الالتهاب في الجهاز الهضمي، بالإضافة إلى دعم نمو البكتيريا المفيدة، تحمي الأطعمة الغنية بالألياف صحة الأمعاء عن طريق تقليل مخاطر الإصابة بأمراض الجهاز الهضمي مثل الإمساك وسرطان القولون والتهاب الرتج.

يحمي صحة القلب

الفستق مليء بالعناصر الغذائية المعروفة بدعم صحة القلب والأوعية الدموية. على سبيل المثال، يعد الفستق مصدرًا جيدًا للعناصر الغذائية اللازمة لتنظيم ضغط الدم، مثل البوتاسيوم، وكذلك العناصر الغذائية التي تدعم مستويات الدهون الصحية في الدم، مثل الألياف والدهون الأحادية غير المشبعة.

يعتبر ارتفاع نسبة الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم من عوامل الخطر للإصابة بأمراض القلب. ولحسن الحظ، فإن تناول المزيد من الأطعمة الغنية بضغط الدم والمواد المغذية الخافضة للكوليسترول يمكن أن يحسن عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب ويحمي صحة القلب.

في دراسة أجريت عام 2020، تم تقسيم 100 شخص يعانون من زيادة الوزن إلى مجموعتين. استهلكت المجموعة الأولى 1.5 أونصة من الفستق يوميًا وشاركت في برنامج فقدان الوزن السلوكي الجماعي لمدة أربعة أشهر، بينما شاركت المجموعة الأخرى في برنامج فقدان الوزن الجماعي فقط.

على الرغم من أن المجموعات فقدت كميات مماثلة من الوزن، إلا أن المشاركين في مجموعة الفستق شهدوا انخفاضات كبيرة في مستويات ضغط الدم الانقباضي والانبساطي مقارنة بالمشاركين الذين تم تكليفهم بتدخل فقدان الوزن وحده.

بالإضافة إلى ذلك، وجدت مراجعة أجريت عام 2020 لـ 34 دراسة أنه مقارنة بالأنظمة الغذائية الغنية بالجوز والبندق واللوز والكاجو، كانت الأنظمة الغذائية الغنية بالفستق أكثر فعالية في تقليل مستويات الكوليسترول الكلي والكوليسترول الضار والدهون الثلاثية.