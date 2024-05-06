الإثنين 06 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

الفنان حكيم يشعل ليالي مصر ويرقص الجميع على أنغام أغانيه في ليالي مصر والربيع على

الفنان حكيم
الفنان حكيم

أشعل الفنان حكيم حفل ليالي مصر والذي أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وكان من نصيب أهالي المنوفية الحفل الأول لها للإحتفال بأعياد الربيع، وبدأ الفنان حكيم الحفل بالاغنية السلام عليكم والتي لاقت تفاعل مع الجمهور. 

 

وقام الفان حكيم باضفاء روح البهجه على الحفل حيث رقص جميع المتواجدين على انغام اغنيه القديمه منها اكثر من الأغاني الحديثة، َشكر الفنان حكيم أهالي محافظة المنوفية على حسن الاستقبال وحبه الشديد لأهالي المنوفية وسعادته لقدومه إليها، كما شكر الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على مجودها في كل محافظات مصر. 

 

 

وكان قد توافد أهالي محافظة المنوفية على نادي سيتي كلاب لحضور أولى  حفل ليالي الربيع والتي كانت من نصيب أهالي محافظة المنوفية والتي سوف يحيها النجم الفنان حكيم والفنان محمد عدويه.


ويقام الحفل بنادي سيتي كلوب في شارع الاستاد بمدينة شبين الكوم التابعة لمحافظة المنوفية، للإحتفال بأعياد الربيع، والذي يعد من ضمن مجموعة حفلات أطلقتها الشركة المتحده للخدمات الاعلاميه.

 

وكان قد بداء منذ قليل توافد الأسر والعائلات والشباب من جميع الفئات الذي سيضم العديد من الفقرات وسيبداء الحفل الغنائي الأساسي للفنانين المشاركين من الساعة العاشره حتى منتصف اليل.

 


برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أطلقت شركتا المتحدة برودكشن وتذكرتي خلال أعياد الربيع وشم النسيم، مشروع "ليالي مصر"، وهو مجموعة من الفعاليات الترفيهية والحفلات يتم تنظيمها لأول مرة في عدد كبير من المحاف

سيتي كلوب شبين الكوم الفنان حكيم حفل ليالي الربيع الشركة المتحدة

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