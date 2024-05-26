الأحد 26 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عقبتان فى طريق عودة أشرف بن شرقى إلى الزمالك خلال الميركاتو الصيفى

أشرف بن شرقي يقترب
أشرف بن شرقي يقترب من العودة إلى الزمالك

دخل مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، في مفاوضات جادة مع المغربي أشرف بن شرقى لاعب الفريق السابق، الذي أعلن ناديه الحالي، الريان القطري، عن رحيله بنهاية الموسم الجاري، ومن ثم يحق له التوقيع لأي ناد في الوقت الحالي.

عقبتان في طريق الزمالك لضم أشرف بن شرقي

وبالرغم من أن صفقة "بن شرقي" لن تكلف إدارة الزمالك شيئًا باعتباره لاعبًا حرًا، إلا أن هناك عقبتين في طريق إتمام التعاقد معه، خلال الميركاتو الصيفي المقبل، الأولى تتمثل في إيقاف القيد عن النادي من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بسبب مستحقات المغربي خالد بوطيب، والثانية تتوقف على قابلية اللاعب لتخفيض قيمة راتبه السنوي على أن يحصل على نفس راتب لاعبي الفئة الأولى في الفريق حاليًا، لأن الإدارة ترفض رفع سقف التعاقدات عن المتبع في الوقت الراهن داخل صفوف الفريق. 

وكلف المجلس الأبيض أحمد سليمان بسرعة حسم ملف أشرف بن شرقي وإقناعه بتخفيض قيمه راتبه، قبل الدخول في مزايدات مع أندية أخرى خليجية ومصرية.

ومن المتوقع حال رفض بن شرقي تخفيض راتبه تدخل أحد رجال الأعمال في مجلس الزمالك، لترضية اللاعب ماديًا بعيدًا عن قيمة العقد الرسمي.

أرقام أشرف بن شرقي مع الريان

وخاض أشرف بن شرقي 21 مباراة مع الريان القطري هذا الموسم بمختلف البطولات، بواقع 1663 دقيقة، نجح خلالها في تسجيل 10 أهداف وقدم 6 تمريرات حاسمة لزملائه.

وضع صفقة رمضان صبحي على قائمة الانتظار

وما زالت إدارة نادي الزمالك لم تفقد الأمل في التعاقد مع رمضان صبحي جناح فريق بيراميدز، خلال الانتقالات الصيفية، باعتبارها صفقة جماهيرية مهمة في الصراع مع الغريم التقليدي الأهلي، ولكنها تضع الصفقة كخيار ثان، حل فشل التعاقد مع "بن شرقي"، بعد الحصول على موافقة البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأبيض على ضم أحد اللاعبين.

الزمالك يستعد لمواجهة الاتحاد السكندري

وفي سياق آخر، يستعد فريق كرة القدم بنادي الزمالك للسفر اليوم إلى الإسكندرية بعد انتهاء مران الفريق، للدخول في معسكر مغلق استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري، في تمام السابعة مساء غد الإثنين، على ملعب "برج العرب"، في إطار منافسات الجولة الخامسة والعشرين، من مسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يعلن البرتغالي جوزيه جوميز عن قائمة الفريق لمباراة الاتحاد بعد انتهاء مران اليوم، والتي من المقرر أن تشهد عودة زياد كمال إلى خط وسط الفريق الأبيض، بعد انتهاء الإيقاف لحصوله على ثلاثة إنذارات، كما سيتقرر بشكل نهائي موقف الثنائي أحمد فتوح ومصطفى الزناري من المشاركة في مباراة زعيم الثغر من عدمه.

وكانت مباراة الدور الأول بين الزمالك والاتحاد السكندري قد انتهت بفوز الفارس الأبيض بثلاثة أهداف دون رد، سجلها أحمد مصطفى زيزو "هدفين" وناصر ماهر.

ويسعى البرتغالي جوميز لتحقيق الفوز في مباراة الغد لمصالحة الجماهير بعد التعثر في المباراة الأخيرة أمام مودرن فيوتشر في اللقاء الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، وسط أداء غير مرض تمامًا للفريق، في أولى مبارياته بعد التتويج بلقب الكونفيدرالية الإفريقية على حساب نهضة بركان المغربي.

وطالب جوميز لاعبيه بضرورة تحقيق الفوز على زعيم الثغر لتعديل وضع الفريق في جدول ترتيب الدوري، إذ يحتل الزمالك المركز الثالث عشر برصيد 25 نقطة بعد خوض 16 مباراة، جمعها من 7 انتصارات و4 تعادلات و5 خسائر، وسجل لاعبوه 24 هدفًا وسكنت شباكهم 16 هدفًا آخر، وعلى الجانب الآخر، يأتي الاتحاد السكندري في المركز الخامس برصيد 35 نقطة من 24 مباراة لعبها حتى الآن، فاز في 9 وتعادل في مثلها وخسر 6 لقاءات، وأحرز لاعبوه 28 هدفًا وتلقى مرماهم 30 هدفًا آخر.

الزمالك حسين لبيب أشرف بن شرقي بن شرقى الريان رمضان صبحى

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