السبت 25 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الأهلى يسعى للقب الـ12 فى دورى أبطال إفريقيا.. والترجى لمعادلة الزمالك

الأهلى والترجى
الأهلى والترجى

تتوجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة صوب ملعب استاد القاهرة الدولي لمتابعة مباراة كرة القدم بين فريقي الأهلى والترجى الرياضي التونسي، في إياب نهائي بطولة دورى أبطال إفريقيا.

وكانت مباراة الذهاب بين الأهلي والترجي، قد انتهت بالتعادل السلبي على ملعب حمادي العقربي في رادس.

موعد مباراة الأهلى والترجى فى نهائى دورى أبطال إفريقيا

ويحل الترجي ضيفا على الأهلى، في تمام الثامنة مساء اليوم السبت، بتوقيت القاهرة، على ملعب استاد القاهرة الدولي.

اللقب الثانى عشر للأهلى

ويسعى الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر للفوز في مباراة اليوم بأي نتيجة، للتتويج رسميا باللقب للمرة الـ12 في تاريخ المارد الأحمر، كما أن التعادل السلبي في الوقت الأصلي من اللقاء يذهب بالفريقين إلى ركلات الترجيح مباشرة، لتحديد هوية الفائز بـ"الأميرة السمراء".

وعلى الجانب الآخر، يدخل الترجي المباراة بقيادة البرتغالي ميجيل كاردوزو باحثا عن تحقيق أي نتيجة إيجابية سواء بالفوز أو التعادل الإيجابي للتتويج باللقب القاري للمرة الخامسة في تاريخه ليتساوي مع ناديي الزمالك ومازيمبي الكونغولي ولكل منهما 5 ألقاب دوري أبطال إفريقيا.

تشكيل الأهلى المتوقع لمواجهة الترجى

واستقر مارسيل كولر على خوض المباراة بتشكيل مكون من:

مصطفى شوبير فى حراسة المرمى.

محمد هانى ومحمد عبدالمنعم ورامى ربيعة وكريم فؤاد، في خط الدفاع.

أكرم توفيق ومروان عطية وإمام عاشور، في خط الوسط.

حسين الشحات وبيرسى تاو ووسام أبوعلي، في الهجوم.

تشكيل الترجى المتوقع لمواجهة الأهلى

أمان الله مميش في حراسة المرمى.

محمد بن علي - محمد أمين توجاي - ياسين مرياح ـ محمد أمين بن حميدة، في خط الدفاع.

حسام تقا - غيلان شعلالي - روجيه أوهولو، في خط الوسط.

يان ساس - رودريجو رودريجيز - حسام الدين غشة، في الهجوم.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلى والترجى التونسى

تنقل مباراة الأهلي والترجي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس ومن المتوقع أن تتم إذاعة اللقاء عبر قناة "أون تايم سبورتس الأرضي".

حكم مباراة الأهلى والترجى

أسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" مباراة اليوم بين الأهلي والترجي للحكم الكونغولي جان جاك ندالا تغامبو.

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