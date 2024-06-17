الإثنين 17 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مقتل 8 عسكريين.. تحقيق أولى يكشف تفاصيل استهداف مدرعة الجنود الإسرائيلية برفح

استهداف مدرعة الجنود
استهداف مدرعة الجنود الإسرائيلية برفح

أظهر تحقيق أولي أجراه الجيش الإسرائيلي، أنّ المدرعة التي كانت تنقل الجنود في مخيم تل السلطان بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وقتل فيها السبت، 8 عسكريين، تعرضت لصاروخ مضاد للدروع قصير المدى.

وقالت هيئة البث الرسمية إنّ تحقيقًا أوليًا أجراه الجيش أظهر أنّ المدرعة تعرضت لصاروخ مضاد للدروع، فيما لم تعمل منظومة صد الصواريخ المضادة للدروع (سترة الرياح) بسبب قصر مدى إطلاقه.

وأشارت الهيئة إلى أنّ الصاروخ المضاد للدروع اخترق مقصورة المتفجرات والألغام، ولم تترك الانفجارات أي فرصة لنجاة العسكريين القتلى.

والسبت، أقر الجيش الإسرائيلي، بمقتل 8 عسكريين، جراء تعرض مدرعة لعبوة ناسفة في مخيم تل السلطان غربي رفح.

وكانت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أعلنت السبت تنفيذ "كمين مركب" استهدف جنودا إسرائيليين وإيقاعهم بين قتيل وجريح في رفح.

ووفقا لمعطيات الجيش الإسرائيلي المعلنة، يرتفع عدد الجنود القتلى منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر الماضي إلى 662، بينهم 311 بالمعارك البرية التي بدأت في 27 من الشهر نفسه.

كما تشير المعطيات إلى إصابة 3841 ضابطا وجنديا منذ بداية الحرب، بينهم 1940 بالمعارك البرية.

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