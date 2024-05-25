كيف يُمكن تجنب عصبية الزوج أثناء مشاهدة مباراة الأهلي والترجي في نهائي إفريقيا

يواجه الأهلي اليوم السبت، الترجي التونسي، في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، باستاد القاهرة.



كيف يمكن تجنب عصبية الزوج أثناء مشاهدة المباراة؟

وتستعرض "الدستور" في السطور التالية كيف يمكن للزوجة أن تتجنب عصبية زوجها عند مشاهدة مباراة فريقه المفضل.

وقت كرة القدم هو وقتك:

احتفظي بوقت كرة القدم لإنجاز الأمور الخاصة بكي، إذا لم وخططي لكيفية استغلال هذا الوقت بفعالية، مثل زيارة الأهل أو الاستمتاع بمشاهدة فيلم أو قراءة كتابك المفضل وسماع الموسيقى المفضلة لكي أو ممارسة هواية ممتعة.

تهيئة المنزل:

حاولي تهيئة المنزل لزوجك لو كان سيشاهد المباراة فيه، جهزي له التسالي التي يمكن تناولها اثناء مشاهدة المباراة مثل الفشار و المكسرات أو سلطة الفواكه او قومي بعمل حلوى يتناولها وهو يشاهد المباراة وحاولي ابعاد اي مصدر تشتيت عنه أثناء مشاهدة المباراة.

احترام رغبة الزوج في مشاهدة المباراة:

يجب على الزوجة أن تحترم رغبة زوجها في مشاهدة مباراة فريقه المفضل ولا تقلل من شأن ذلك الأمر.

تجنب السخرية :

يجب على الزوجة تجنب السخرية و الاستهزاء من الفريق الذي يشجعه زوجها خاصة إذا كان يلعب بطريقة غير صحيحة أو خسر المباراة لأن الرجل في هذا الوقت يكون منفعل وحزين.



اظهري اهتمامك:

احرصي على ظهور اهتمامك بزوجك وحاولي مشاهدة المباراة معه، و وقومي بتجهيز الوجبات الخفيفة أو الساندوتشات حتى يتناولها بين الشوطين مع تجهيز القهوة أو الشاي والعصائر.

التشجيع معه:

حاولي تشجيع الفريق المفضل لزوجك معه أثناء مشاهدة المباراة حتى يشعر بأنك تهتمي بالاشياء التي يحبها وعند فوز فريقه قومي أيضا بالاحتفال معه.