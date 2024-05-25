السبت 25 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الترجى يحدد موعد تسليم التذاكر لمشجعيه قبل النهائى الأفريقى

الترجي التونسي
الترجي التونسي

حدد نادي الترجي التونسي، مكان وموعد تسليم جماهيره لتذاكر نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الأهلي.

ويحل الترجي ضيفًا على الأهلي في الثامنة مساء اليوم السبت على ستاد القاهرة في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأوضح النادي التونسي عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، أن عملية توزيع التذاكر مجانًا على مشجعيه الذين تواجدوا في مصر ستبدأ في الرابعة عصرًا أمام بوابة قاعة المؤتمرات بالمكان المخصص لوقوف السيارات الداخلي لاستاد القاهرة مدرج أولى يمين.

بيان الترجي التونسي لتحديد موعد تسليم التذاكر لمشجعيه

وجاء بيان الترجي التونسي كالتالي:

" تعلم الهيئة المديرة للترجي الرياضي التونسي أنها اقتنت التذاكر المخصصة لجماهيرنا في ستاد القاهرة بمناسبة لقاء الإياب لحساب الدور النهائي لكأس رابطة الأبطال الإفريقية وستقوم بتوزيعها بالمجان على أحبائنا الذين تحولوا إلى مصر غدا السبت انطلاقا من الساعة الرابعة بتوقيت مصر أمام بوابة قاعة المؤتمرات بالمكان المخصص لوقوف السيارات الداخلي لستاد القاهرة مدرج أولى يمين، فعلى جماهيرنا أن يكونوا في الموعد لتسلم التذاكر والدخول إلى الملعب.

كما تعلم الهيئة المديرة للترجي الرياضي التونسي أن المباحثات متواصلة مع الأصدقاء والأشقاء المصريين للترفيع في عدد التذاكر المخصصة لجماهيرنا.

هذا وفي إطار حرص الهيئة المديرة للترجي الرياضي التونسي على سلامة كل أحبائنا الذين سيكونون حاضرين بستاد القاهرة نذكرهم بضرورة احترام القوانين والتراتيب الجاري بها العمل في جمهورية مصر العربية الشقيقة وبالتالي تجنب إشعال الشماريخ في شوارع القاهرة وداخل الملعب وضرورة الإبتعاد عن كل الهتافات والشعارات الممنوعة في الملاعب المصرية.

وتابع: “نرجو من أحبائنا الذين تميزوا بسلوك حضاري ووعي كبيرين طوال مشوار رابطة الأبطال الأفريقية لهذه السنة مراعاة القوانين المصرية وتجنب كل ما من شأنه أن يعكر صفوى إقامتهم بالقاهرة”.

وتشكر الهيئة المديرة للترجي الرياضي التونسي الأشقاء المصريين على تفهمهم وتعاونهم خاصة فيما يتعلق بالترفيع في تذاكر اللقاء المخصصة لجماهيرنا العزيزة".

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