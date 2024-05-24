الجمعة 24 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كولر للاعبى الأهلى: فرصة الترجى أكبر للفوز بلقب دورى أبطال أفريقا

جانب من تدريبات فريق
جانب من تدريبات فريق الأهلي

يختتم الفريق الأول بالنادي الأهلى مرانه الأخير مساء اليوم الجمعة على ملعب مختار التتش استعداداً لمواجهة الترجى التونسي في إياب نهائي دورى أبطال أفريقيا، المقرر لها غداً على ستاد القاهرة الدولي .

ويحدد السويسري مارسيل كولر المدير الفني ملامح التشكيل أمام بطل تونس والذي ظهرت ملامحه خلال التدريبات الأخيرة حيث استقر علي كل المراكز باستثتاء مركز الظهير الأيسر بعد غياب علي معلول لإصابته بقطع في وتر أكيليس ويفاضل بين كريم فؤاد وأحمد نبيل كوكا رغم ترجيح كفة كريم فؤاد من قبل الجهاز المعاون إلا أن كولر يرغب في استخدام كوكا كورقة جوكر خلال سير اللقاء.

عقد كولر جلسة فيديو مع اللاعبين تضمنت عرض ملخص مباراة الذهاب بين الفريقين لتوضيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبين أمام الترجي وضرورة تلاشي تلك الأخطاء الفردية في لقاء الإياب.

وقال كولر للاعبين، “إن مباراة الإياب ستمثل ضغطا كبيرا علينا خاصة أن الترجي فرص حصوله علي اللقب الأكبر والأقوى ونحن نحتاج إلى الفوز فقط بينما المنافس أي تعادل إيجابي أو فوز يحقق البطولة”.

وأكد المدير الفني للأهلي، أن المباراة تحتاج إلي كامل التركيز فقط في اللقب وعدم الانشغال بإعلان قائمة المنتخب واللعب بحرص خوفا من الإصابة وأن الحفاظ علي اللقب الأفريقي الأهم حالياً.

كولر وقائد الأهلي في المؤتمر الصحفي للمباراة

في السياق ذاته يعقد السويسري مارسيل كولر وكابتن الفريق مؤتمرا صحفيا قبل المران اليوم الجمعة للرد علي استفسارات وسائل الإعلام المختلفة عن مواجهة الترجي التونسي في النهائي وفقا للوائح “كاف”.

كما يحضر خالد بيبو مدير الكرة وسمير عدلي المدير الإداري الإجتماع الفني للمباراة في مقر الجزيرة في وجود مندوب الكاف ووفد الترجي التونسي للإتفاق علي الزي الرسمي وموعد وصول الفريقين إلي أرض الملعب.

كما يحضر خالد بيبو مدير الكرة وسمير عدلي المدير الإداري الاجتماع الفني للمباراة في مقر الجزيرة في وجود مندوب الكاف ووفد الترجي التونسي للاتفاق علي الزي الرسمي وموعد وصول الفريقين إلي أرض الملعب.

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