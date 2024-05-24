الجمعة 24 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الأهلى والزمالك يلتقيان للمرة الثالثة فى مباراة حسم دورى المحترفين لليد

اليوم مواجهة حسم
اليوم مواجهة حسم دوري اليد بين الأهلي والزمالك

يتحدد اليوم بطل دورى المحترفين لليد عندما يلتقي فريقا الأهلى والزمالك في السادسة مساء بصالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر في المباراة الثالثة والحاسمة.

الفريقان تبادلا الفوز في "بلاى أوف"

وفازالأهلي بالمباراة الأولى بنتيجة 26 – 25 بعدا أن كان الزمالك متقدما بفارق أربعة أهداف في نهاية الشوط الأول ثم فاز الزمالك في المباراة الثانية 29 – 25 بعد انتهاء الشوط الأول بالتعادل 14 – 14 .

وتصدر الأهلي المرحلة الأولى من دوري المحترفين برصيد 45 نقطة بفارق سبع نقاط عن الزمالك الذي احتل المركز الثالث.

ويقود الأهلي فنيا الإسباني ديفيد ديفز ويقود الزمالك أحمد رمضان “هتلر” .

وفي مرحلة المنافسة على اللقب التي شارك فيها 8 فرق تصدر الأهلي برصيد 46 نقطة بفارق عشر نقاط عن الزمالك الذي جاء في المركز الثاني وحسب نظام البطولة يلعب الفريقان على اللقب بينما يلتقي البنك الأهلي وسبورتنج لتحديد المركزين الثالث والرابع.

والتقي الأهلي والزمالك هذا الموسم في مباراة السوبر المصري بالإمارات في ديسمبر الماضي وفاز الأهلي 26 -24 كما التقى الفريقان في مباراة السوبر الأفريقي بمدينة وهران الجزائرية في أبريل الماضي وفاز الأهلي 23- 21.

وفي الدوري التقى الأهلي والزمالك خمس مرات الأولى في المرحلة الأولى وفاز الأهلي 25- 24 والتقيا مرتين في مرحلة حسم اللقب وفاز الزمالك في المباراة الأولى 29-28 برميات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل 24- 24 وفي المباراة الثانية فاز الأهلي برميات الترجيح 33-31 بعد انتهاء المباراة بالتعادل 28-28 وكانت المواجهة الرابعة في "بلاي أوف"  وفاز الأهلي 26 – 25 ثم المباراة الخامسة يوم الثلاثاء الماضي وفاز الزمالك 29 – 25.

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