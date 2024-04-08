الإثنين 08 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

اتحاد كرة اليد يكرم المنتخب.. والأهلى يواجه سبورتنج والزمالك مع الجزيرة بدورى المحترفين

فريق الأهلي لكرة
فريق الأهلي لكرة اليد

تقام اليوم "الإثنين" مباريات الجولة الرابعة عشرة والأخيرة في دوري المحترفين لكرة اليد حيث يلتقي الزمالك مع الجزيرة وسبورتنج مع الأهلي وطلائع الجيش مع سموحة والبنك الأهلي مع هليوبوليس.

 الأهلى ينفرد بصدارة دورى المحترفين

وواصل الأهلي انفراده بصدارة دوري المحترفين بعد فوزه على البنك الأهلي بنتيجة 3- 24 في الجولة الثالثة عشرة التي شهدت أيضا فوز الزمالك على هليوبوليس 38 -36 وطلائع الجيش على الجزيرة 29 -28 وسبورتنج على سموحة 27 -26.

ويملك الأهلي 43 نقطة يليه الزمالك برصيد 36 نقطة وتأهل الفريقان للعب على اللقب وتقام بينهما ثلاث مباريات يحصل الفريق الفائز بمباراتين على اللقب.

ويحتل البنك الأهلي المركز الثالث 26 نقطة يليه سبورتنج 24 نقطة والجزيرة 20 نقطة وطلائع الجيش 17 نقطة وهليوبوليس 15 نقطة وأخيرا سموحة برصيد ثلاث نقاط.

وفي منافسات مرحلة البقاء بدوري المحترفين أسفرت مباريات الأسبوع الثالث عشر عن فوز الأوليمبي على الشمس 25 -19 والمعادي على العبور 38 – 21 والزهور على أصحاب الجياد 26 – 21 والطيران على الترسانة 28 -25.

الطيران يتصدر ترتيب مجموعة البقاء برصيد 33 نقطة

ويتصدر الطيران ترتيب مجموعة البقاء برصيد 33 نقطة يليه الزهور 30 نقطة والأوليمبي 28 نقطة والمعادي وأصحاب الجياد ولكل منهما 27 نقطة والشمس 26 نقطة والترسانة 11 نقطة وأخيرا العبور برصيد نقطتين.

 حفل تكريم منتخب مصر للرجال

من ناحية أخرى، يقيم اتحاد كرة اليد برئاسة دكتور محمد الأمين والشركة المتحدة للرياضة والتسويق، اليوم، حفل تكريم منتخب مصر للرجال بمناسبة تتويجه بلقب بطولة الأمم الإفريقية للمرة الثالثة على التوالي وتأهله لدورة باريس الأوليمبية 2024.

ومن المقرر أن يحضر الحفل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، ومحمد يحيى لطفي رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للرياضة وسيف الوزيري نائب رئيس الشركة المتحدة للرياضة ومجموعة من نجوم و قيادات الرياضة ورموز كرة اليد المصرية.

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