الأهلى يواجه البنك والزمالك مع هليوبوليس فى دورى المحترفين لليد

حدد اتحاد كرة اليد مواعيد مباريات الجولتين الثالثة عشرة والرابعة عشرة من دوري المحترفين؛ للمنافسة على اللقب أن يتبقى جولات المرحلة الثالثة والأخيرة "البلاى أوف"، والتى يتنافس بها صاحبا المركزين الأول والثاني للعب على اللقب والوصافة، كما يلعب صاحبا المركزين الثالث والرابع على برونزية دورى المحترفين، وتقام الليلة مباريات الجولة الثالثة عشرة الأهلي مع البنك الأهلي وهليوبوليس مع الزمالك والجزيرة مع طلائع الجيش وسموحة مع سبورتنج.

وتقام مباريات الجولة الرابعة عشرة والأخيرة يوم الإثنين المقبل، حيث يلتقي الزمالك مع الجزيرة وسبورتنج مع الأهلي وطلائع الجيش مع سموحة والبنك الأهلي مع هليوبوليس.

وقبل انطلاق مباريات الجولة الثالثة عشرة يتصدر الأهلي جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 40 نقطة، يليه الزمالك برصيد 33 نقطة والبك الأهلي 26 نقطة وسبورتنج 21 نقطة والجزيرة 20 نقطة وهليوبوليس 15 نقطة وطلائع الجيش 14 نقطة، وأخيرا سموحة برصيد ثلاث نقاط، وبذلك ضمن الأهلي والزمالك احتلال المركزين الأول والثاني، واللعب على اللقب بصرف النظر عن نتائج مباريات الجولتين الثالثة عشرة والرابعة عشرة.

وتقام الليلة أيضا مباريات الجولة الثالثة عشرة في مرحلة البقاء، حيث يلتقي الزهور مع أصحاب الجياد والعبور مع المعادي والأوليمبي مع الشمس والطيران مع الترسانة.

ويتصدر الطيران فرق مرحلة الهبوط برصيد 30 نقطة، يليه الزهور وأصحاب الجياد ولكل منهما 27 نقطة والشمس 26 نقطة والأوليمبي 25 نقطة والمعادي 24 نقطة والترسانة 11 نقطة، وأخيرا العبور برصيد نقطتين.

من ناحية أخرى أسدل الستارعلى عدد من مسابقات الناشئين وتوج الأهلي ببطولة الشابات مواليد 2004 يليه سبورتنج وسموحة.

وفاز الأهلي ببطولة الجمهورية للنشئات مواليد 2008 يليه باكوس ثم سموحة، وفاز نادي سبورتنج ببطولة الناشئين مواليد 2008 يليه نادي بورسعيد ثم الأهلي.