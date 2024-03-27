الأهلي يحتفظ بصدارة دوري المحترفين لكرة اليد.. والزمالك يطارده

احتفظ الأهلي بصدارة ترتيب دوري المحترفين لكرة اليد بعد فوزه على سموحة 35 – 15 في الجولة العاشرة، التي شهدت أيضا فوز الزمالك على سبورتنج 29 – 27 والجزيرة على هليوبوليس 34 -23 وطلائع الجيش على البنك الأهلي 29 – 25.

ومن المقرر أن تقام مباريات الجولة الحادية عشرة يوم الجمعة المقبل، حيث يلتقي البنك الأهلى مع الزمالك والأهلى مع طلائع الجيش وهليوبوليس مع سموحة وسبورتنج مع الجزيرة.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 35 نقطة يليه الزمالك 32 نقطة والبنك الأهلي 20 نقطة وسبورتنج 18 نقطة والجزيرة 17 نقطة وهليوبوليس 13 نقطة وطلائع الجيش 11 نقطة، وأخيرا سموحة برصيد نقطتين.

على جانب أخر، تعاقد الأهلي مع أبو الفتوح أحمد "حماصة" لاعب البنك الأهلي للمشاركة مع فريق كرة في بطولتي كأس السوبر الأفريقي وكأس الكؤوس الإفريقية، ويسافر الأهلي إلى الجزائر للمشاركة في البطولتين اعتبارا من يوم 12 أبريل المقبل.

ويعقد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب اجتماعًا اليوم لوضع الرتوش النهائية التي تخص بعثة فريق اليد الذي سيشارك في بطولة كأس الكؤوس الأفريقية بمدينة وهران بالجزائر في الفترة من 18 إلى 27 أبريل المقبل، ويقع الزمالك في المجموعة الرابعة التي تضم نادي الترجي التونسي وبي ام سي الكونغولي ونادي أي بي آر الرواندي.

وفي المنافسة على البقاء بدوري المحترفين لكرة اليد، أسفرت مباريات الجولة العاشرة عن فوز الطيران على العبور 25 – 19 والمعادي على أصحاب الجياد 30 – 25 الأوليمبي على الزهور 29 -24 والشمس على الترسانة 27 -23، ويتواجد فريق الطيران في الصدارة 28 نقطة، يليه أصحاب الجياد 24 نقطة والأوليمبي والزهور والمعادي ولكل منهم 21 نقطة والشمس 20 نقطة والترسانة 11 نقطة وأخيرا العبور برصيد نقطتين.