سموتريتش: مبادرة مصر بشأن غزة تشكل خنوعا إسرائيليا خطيرًا وانتصارا كارثيا لحماس

هاجم وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش المقترح المصري، الذي يهدف إلى التوصل إلى هدنة بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.

وفي تغريدة على حسابه في منصة "إكس"، اعتبر سموتريتش المقترح المصري بمثابة "استسلام كامل لإسرائيل".

وذكر الوزير اليميني المتطرف: "هذا في الواقع عرض لاستسلام كامل من جانب إسرائيل وانتصار كامل لحماس".

وأضاف: "سيكون هناك خطر وجودي على دولة إسرائيل".

وأرفق وزير المالية الإسرائيلي التغريدة بصورة لتقرير منشور على صحيفة "يديعوت أحرونوت" الخميس، كشف عن المقترح الذي طرحته مصر.

وذكرت الصحيفة أن "المقترح يشمل تحرير جميع الرهائن الإسرائيليين والموافقة على وقف إطلاق النار لمدة عام، وإلغاء اجتياح رفح".