الجمعة 26 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

تظاهرات حاشدة فى الأردن تنديدًا بجرائم الاحتلال فى غزة

تظاهرات الأردن لدعم
تظاهرات الأردن لدعم فلسطين

تظاهر الآلاف في العاصمة الأردنية عمان، اليوم الجمعة، تنديدًا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

ورفع المشاركون في التظاهرات أعلامًا فلسطينية، ولافتات كتب عليها عبارات داعمة لغزة.

وأفاد مراسل الغد، بأن التظاهرة استغرقت نحو ساعتين للتأكيد على رفض جرائم الاحتلال المرتكبة ضد الفلسطينيين، وكذلك رفض التهجير، والمطالبة بفتح ممر إنساني لدعم المدنيين في غزة.

وأطلق المحتجون، هتافات داعمة للصمود الفلسطيني، مطالبين بوقف التعامل مع الاحتلال بنحوٍ كاملٍ.

وقال مراسل الغد، إن المتظاهرين وجهوا الدعوة للمجتمع الدولي بمحاسبة الاحتلال على جرائمه بحق الفلسطينيين.

قطاع غزة عمان العاصمة الأردنية

الأكثر قراءة

الإنتربول يتدخل فى القضية 1820 بعد قتل طفل شبرا الخيمة وسرقة أعضائه

إصابة وزير الأمن القومى الإسرائيلى بن غفير ونقله إلى المستشفى

تقدم ملحوظ فى وجهات النظر بين الوفدين المصرى والإسرائيلى بشأن هدنة غزة

مع بداية تطبيق التوقيت الصيفى.. ما تأثير تغير الساعة البيولوجية على الجسم؟

أول تعليق من بلينكن على مظاهرات غزة التى تجتاح الجامعات الأمريكية

بعد نجاح حملات المقاطعة.. الفرخة بـ40 جنيه فى سوق الجمعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

طفل شبرا وجنون السوشيال ميديا

محمد عبدالعزيز

برامج رمضان فى الميزان (2 -2)

حسين دعسة

مع فتح جبهة حزب الله.. "الكابينت الصهيونى" يتهيأ لدخول رفح

د. محمد عفيفي

سعد زغلول: مفيش فايدة

محمد سميح

أحلام الرئيس التى حوّلها «أبناء سيناء» إلى حقيقة على أرض الفيروز

ماجد حبته

دماء تحرير وتعمير سيناء

محاسن السنوسي

"والتين والزيتون، وطور سينين".. إنه قسم الله

مدحت بشاى

بوحدة الكنائس تتوحد القلوب

صور

ختام ملتقى القاهرة الأدبي

الملتقى الأدبى اليوم الخامس

بالرعاية الإعلامية لـ "الدستور".. انطلاق مؤتمر كتاب الرئيس الصينى وسط حضور ثقافى واسع

محطة تل أبيب

المزيد

للمرة الثانية.. حكومة نتنياهو تطلب تأجيل مهلة البت فى تجنيد "الحريديم"

تظاهرات فى تل أبيب بسبب تجاهل نتنياهو ملف المحتجزين وتطالب بانتخابات مبكرة

الاحتلال يشدد إجراءاته فى طوباس ويغلق وسط الخليل لتأمين اقتحام المستعمرين موقعًا أثريًا