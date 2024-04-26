تظاهرات حاشدة فى الأردن تنديدًا بجرائم الاحتلال فى غزة

تظاهر الآلاف في العاصمة الأردنية عمان، اليوم الجمعة، تنديدًا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

ورفع المشاركون في التظاهرات أعلامًا فلسطينية، ولافتات كتب عليها عبارات داعمة لغزة.

وأفاد مراسل الغد، بأن التظاهرة استغرقت نحو ساعتين للتأكيد على رفض جرائم الاحتلال المرتكبة ضد الفلسطينيين، وكذلك رفض التهجير، والمطالبة بفتح ممر إنساني لدعم المدنيين في غزة.

وأطلق المحتجون، هتافات داعمة للصمود الفلسطيني، مطالبين بوقف التعامل مع الاحتلال بنحوٍ كاملٍ.

وقال مراسل الغد، إن المتظاهرين وجهوا الدعوة للمجتمع الدولي بمحاسبة الاحتلال على جرائمه بحق الفلسطينيين.