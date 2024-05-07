الثلاثاء 07 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مفاجأة.. صلح ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى من الجزء الثانى لـ"صاحبة السعادة"

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز وإسعاد يونس

تصدر اسم الفنانة ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي محركات البحث الإلكتروني "جوجل"، ومواقع التواصل المختلفة بعد حديثها، مساء أمس عن حبها وتعلقها به ووصفته بأنه "الحب الحقيقي".

التصريحات النارية، التي أدلت بها ياسمين عبدالعزيز، جعلت الجمهور يتمني أن يكون هناك صلح بين كلٍ من الفنانة ياسمين عبدالعزيز، وزوجها السابق أحمد العوضي في الجزء الثاني من حلقة برنامج صاحبة السعادة مع الإعلامية إسعاد يونس، كما حدث هذا سابقًا مع الفنان بهاء سلطان والمنتج نصر محروس.

ويتمنى الجمهور ظهور العوضي، ضمن أحداث الجزء الثاني من حلقة اليوم مع الفنانة ياسمين عبدالعزيز وإسعاد يونس، خاصًة بعد أحداث الجزء الأول التي ذكرت فيه رغبتها في الحمل من زوجها السابق أحمد العوضي.

فقرات الفنانة ياسمين عبدالعزيز مع صاحبة السعادة اليوم

ومن المقرر أن تظهر ياسمين عبدالعزيز في الجزء الثاني من حلقة برنامج صاحبة السعادة وهي تأكل الفسيخ والرنجة، في فقرة الطبخ مع الإعلامية إسعاد يونس، احتفالًا بعيد شم النسيم.

ومن المقرر أن تغني أيضًا ياسمين عبدالعزيز بعض الأغاني الخاصة بها في الإعلانات التي شاركت فيها منذ بدايتها الفنية وهي في سن صغير بلغ الـ 12 من عمرها.

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موعد الجزء الثاني من حلقة ياسمين عبدالعزيز

ومن المقرر أن تذاع الحلقة الثانية للفنانة ياسمين عبدالعزيز، مع الفنانة إسعاد يونس، في برنامج صاحبة السعادة اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الـ11 مساءً عبر شاشة قنوات dmc.

مواعيد إعادة حلقة ياسمين عبدالعزيز مع صاحبة السعادة

ومن المقرر أن تعاد حلقة الفنانة ياسمين عبدالعزيز عبر قناة دي إم سي، يوم الجمعة المقبلة في تمام الساعة الـ 12 ظهرًا.

تردد قناة دي ام سي DMC

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12092.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD

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