الثلاثاء 07 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

بعد معاناة ياسمين عبدالعزيز منه.. ما هو مرض أكياس الشيكولاتة ؟

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

يبحث الكثيرون عن مرض أكياس الشيكولاتة، بعد تصريحات الفنانة ياسمين عبدالعزيز، التي أكدت أنها عانت منه، وحاولت الشفاء من أجل الإنجاب.

وفي التقرير التالي، نرصد كل ما تريد معرفته عن مرض أكياس الشيكولاتة.

فقرات حلقة ياسمين عبد العزيز مع إسعاد يونس في برنامج صاحبة السعادة

أكياس الشيكولاتة

أكياس الشوكولاتة هي إحدى صور مرض بطانة الرحم المهاجرة، وتصيب من 20 إلى 40% من المصابات بداء البطانة المهاجرة، وهو مرض يهاجر فيه جزء من بطانة الرحم الداخلية خارج الرحم ولكن ليس إلى المهبل ليخرج مع دماء الدورة الشهرية، بل يرتد عبر قنوات فالوب، وقد يصل إلى أي مكان في تجويف البطن، في هذه الحالة تصل الأكياس إلى المبايض وتستقر عليها، وتنزف كل شهر خلال الدورة الشهرية، وتلتهب فتسبب أعراض المرض المزعجة.

أعراض المرض

آلام شديدة خلال الدورة الشهرية.

عدم انتظام الدورة الشهرية.

آلام في الحوض غير مرتبطة بميعاد الدورة الشهرية.

نزيف شديد خلال الدورة الشهرية.

مشكلات في الخصوبة والإنجاب عند بعض النساء.

ألم شديد خلال العلاقة الحميمة.

ألم عند التبول أو التبرز.

رغبة متكررة وملحة في التبول دون وجود مشكلة في المسالك البولية.

شعور بالغثيان ورغبة في القيء.

انتفاخ دائم.

آلام الظهر.

مضاعفات المرض

استمرار الألم وزيادته: الألم المزعج لهذا المرض سواء خلال الدورة الشهرية أو في أي وقت آخر قد يتسبب في صعوبة الحياة على المصابة وعدم قدرتها على أداء مهامها اليومية ومسؤوليتها تجاه أسرتها وعملها بطريقة طبيعية.

مشكلات الخصوبة: قد يتسبب تطور المرض في تعطل المبايض وعدم قدرتها على إنتاج بويضات سليمة.

سرطان المبيض: قد تتحول أكياس الشوكولاتة إلى أورام سرطانية في حالة عدم علاجها، ولكن حدوث ذلك أمر نادر.

انسداد المسالك البولية أو الأمعاء: قد ينتج ذلك عن زيادة حجم الأكياس، أو انفجارها داخل تجويف البطن.

علاج أكياس الشيكولاتة

البروجيستين.

أقراص منع الحمل.

الهرمون المحرر لإفراز الهرمونات المنشطة للمناسل (GnRH agonist).

الحلقات المهبلية الموضعية.

ياسمين عبد العزيز أكياس الشيكولاتة الشفاء الإنجاب بطانة الرحم الداخلية الدورة الشهرية

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