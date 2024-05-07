الثلاثاء 07 مايو 2024
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ياسمين عبد العزيز تكشف أسرار قوتها واستقلاليتها فى "صاحبة السعادة" (فيديو)

الفنانة ياسمين عبد
الفنانة ياسمين عبد العزيز

تحدثت الفنانة ياسمين عبد العزيز عن تفاصيل تشكيل شخصيتها الفريدة، ومدى تأثير والدتها البالغ في حياتها، ووصفتها بأنها كانت "مثالًا للطيبة المفرطة"، وأنها لم تكن ترد الإهانة أو تظهر الغضب للدفاع عن حقوقها.

وأوضحت عبدالعزيز، خلال لقائها مع الإعلامية إسعاد يونس، ببرنامج "صاحبة السعادة"، المذاع عبر Dmc، أن مراقبتها لتصرفات والدتها منذ الصغر جعلتها تعي أهمية القوة والاستقلالية، قائلة: "كنت دائمًا أنظر إلى والدتي بكل حب وإعجاب، ولكني كنت أعزم على أن أصبح شخصية أقوى وأكثر استقلالية".

أكدت "عبد العزيز" أن استقلاليتها المالية وقدرتها على اتخاذ القرارات بنفسها كانت عوامل رئيسية في بناء شخصيتها القوية، مشيرة إلى أنها كانت تدير شؤونها ومسؤولياتها بكل كفاءة.

واختتمت حديثها بالتأكيد على أن هذه الصفات أسهمت في تميزها ونجاحها، وأنها تعتبرها جزءًا لا يتجزأ من هويتها الشخصية والفنية.

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