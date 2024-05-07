الثلاثاء 07 مايو 2024
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فن

أحمد العوضى يتجاهل حديث ياسمين عبدالعزيز عنه فى "صاحبة السعادة".. ماذا فعل؟

أحمد العوضي
أحمد العوضي

تصدر الثنائي ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي، محركات البحث الأكثر شهرة “جوجل” ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بعد حديثها عنه في برنامج “صاحبة السعادة” مع الإعلامية إسعاد يونس عبر قناة dmc، وحديثها بحبها الشديد له.

وأكدت الفنانة ياسمين عبدالعزيز خلال حديثها مع صاحبة السعادة الإعلامية والفنانة إسعاد يونس، أنهما لا يزالان يحبان بعضهما وتتمنى العودة مجددًا للفنان أحمد العوضي، ووصفته بأنه "الحب الحقيقي" في حياتها.

وعلى الرغم من حديث ياسمين عبدالعزيز، عن أحمد العوضي بشكل رومانسي في برنامج "صاحبة السعادة"، فإن الأخير تجاهل هذه التصريحات التي أدلت بها زوجته السابقة ياسمين عبدالعزيز، بل ظل يشارك جمهوره عبر خاصية "ستوري" على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورًا وفيديوهات لمسلسله الأخير "حق عرب"، الذي خاض به السباق الرمضاني 2024.

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