الأربعاء 24 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

ياسمين عبدالعزيز تتجاهل أزمة العوضى الصحية بهذه الطريقة

ياسمين والعوضي
ياسمين والعوضي

تجاهلت الفنانة ياسمين عبدالعزيز الأزمة الصحية التي تعرّض لها طليقها أحمد العوضي ونقل على إثرها إلى أحد مستشفيات القاهرة الكبرى، أثناء تصويره أحد مشاهده في مسلسله الجديد "حق عرب"، الذي سيخوض به السباق الرمضاني 2024.

ونشرت ياسمين عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "انستجرام" فيديو دعائي جديد لإحدى شركات المجوهرات والذهب، وهو الأمر الذي جعل الجمهور يغضب منها لتجاهلها الأزمة الصحية التي تعرّض لها الفنان أحمد العوضي.

انفصال العوضي وياسمين عبدالعزيز

أعلنت عبدالعزيز الأيام الماضية، عن انفصالها عن العوضي بعد الاحتفال بعيد ميلادها الـ 44 من خلال حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك" قائلةً: "تم الطلاق الرسمي بينى وبين أحمد العوضي، كل الاحترام والتقدير".

كان آخر ظهور لياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي معًا في حفل توزيع جوائز مهرجان وشوشة، حيث تسلم أحمد العوضي خلال الحفل جائزة أفضل ممثل في رمضان 2023، ليحرص العوضي على إهداء جائزته للفنانة ياسمين عبدالعزيز قائلًا: "أهدي الجايزة دي لوحش الكون"، في وسط ضحك هيستري من النجمة الشهيرة.

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