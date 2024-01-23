الثلاثاء 23 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فن

«حق عرب» كلمة السر.. مصادر تكشف لـ «الدستور» سبب دخول أحمد العوضي للمستشفي

الفنان أحمد العوضي
الفنان أحمد العوضي

تصدر أسم الفنان أحمد العوضي محركات البحث الإلكتروني الأكثر شهرة “جوجل”، عقب تعرضه لوعكة صحية أثناء تصويره لمسلسله الجديد “حق عرب”، الذي من المقرر له أن يخوض من خلاله السباق الرمضاني لأول مرة كبطولة مطلقة بعد إنفصاله عن الفنانة ياسمين عبد العزيز.

 

ويهتم الجمهور لمعرفة آخر تطورات الحالة الصحية للفنان ، الذي أصبح نجمهم المفضل بسبب أدوراه المميزة والقريبة من الجمهور، خاصًة بعد نجاح فيلمه الأخير "الإسكندراني" الذي خاض من خلاله أولى بطولاته المطلقة السينمائية، وهو من تأليف أسامة أنور عكاشة، ومن إخراج خالد يوسف.

 

وكشفت مصارد لـ"الدستور" عن آخر تطورات الحالة الصحية للعوضي، وسبب نقله لأحد مستشفيات القاهرة الكبرى، بسبب تعرضه لحالة تسمم أثناء تصويره لأحد المشاهد في مسلسل "حق عرب" ما تسبب في استبدال الجسد للأكسجين الموجود في خلايا الدم الحمراء وحل محله أول أكسيد الكربون، ومكّن أن يؤدي ذلك إلى تلف خطير بالأنسجة، لكن تم نقله للمستشفي على الفور وهو الأمر الذي أنقذ صحته.

 

ومن المقرر أن يستأنف الفنان أحمد العوضي، تصوير مسلسله “حق عرب”، على بداية الأسبوع المقبل، وذلك بعد تعافيه بشكل كامل والاطمئنان علي صحته، وعدم وجود أي خطر عليه، حتي يلحق المشاركة في السباق الرمضاني 2024.

 

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حق عرب 

يخوض الفنان أحمد العوضي، هذا العام السباق الرمضاني 2024 بمسلسل "حق عرب"، ليكون ضمن قائمة مسلسلات شهر رمضان 2024، وهو من نوعية الشعبى الأكشن مع وجود قصص إنسانية وجانب رومانسي.

 

صنّاع وأبطال المسلسل 

يٌجدر الإشارة إلى أنه يشارك فى بطولة مسلسل حق عرب بجانب النجم أحمد العوضي، الذي يخوض أولى بطولاته المطلقة فنيًا نخبة كبيرة من النجوم والفنانين منهم النجمة دينا فؤاد، والفنان القدير رياض الخولى، وليد فواز، وفاء عامر، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، أحمد عبدالله محمود، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمود حمدان، وإنتاج شركة شركة سينرجى، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن إخراج إسماعيل فاروق

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