أحمد العوضي يتراجع للمركز الثاني في إيرادات فيلم "الإسكندراني"

تراجع الفنان أحمد العوضي بإيرادات فيلمه السينمائي الجديد الذي يحمل اسم “الإسكندراني” بشباك التذاكر والمعروض حاليا بدور العرض السينمائي.

إيرادات فيلم الإسكندراني تتراجع للمركز الثاني

وجاءت إيرادات فيلم “الإسكندراني” لأحمد العوضي في المركز الثاني أمس الأحد بشباك تذاكر السينمات في مختلف محافظات مصر، محققا إيرادات وصلت إلى 599 ألفا و760 جنيهًا مصريًا، ليتصدر فيلم “الحريفة” إيرادات الأحد محققا إيرادات بلغت مليونا و251 ألفا و343 جنيها مصريا.

قصة وأحداث فيلم الإسكندراني

تدور أحداث فيلم “الإسكندراني” داخل مدينة الإسكندرية حول شخصية “بكر” الذي يعيش في صراعات مع والده، فيسافر إلى الخارج من أجل تحقيق ذاته، لكن عندما يعود يجد أن تلك الأزمات ما زالت تطارده.

أبطال وصناع فيلم الإسكندراني

فيلم "الإسكندرانى" من تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج خالد يوسف، ويشارك فى بطولته حسين فهمى، بيومى فؤاد، صلاح عبدالله، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان، محمود الليثى وعدد آخر من الفنانين، والفيلم إشراف عام على الإنتاج أحمد عفيفى، عبدالله أكرم، تصوير سامح سليم، ديكور أحمد عباس، ملابس مونيا فتح الباب، منتج فني صبري السماك، مونتاج عمرو عاكف.

ويعيد “الإسكندراني" خالد يوسف للسينما بعد غياب 5 سنوات منذ تقديم فيلم "كارما"، الذى تم عرضه عام 2018، وشارك في بطولته عمرو سعد، زينة، غادة عبدالرازق، خالد الصاوى، ماجد المصرى، وفاء عامر، مجدى كامل، دلال عبدالعزيز، إيهاب فهمى، مصطفى درويش، سارة التونسى، عمر زهران، ومن تأليف خالد يوسف.