الإثنين 22 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

رسالة شكر من منى زكى لصناع فيلمها الجديد "رحلة 404"

رحلة 404
رحلة 404

وجّهت الفنانة منى زكي رسالة شكر لجميع صناع وأبطال فيلمها السينمائي الجديد الذي يحمل اسم “رحلة 404” المقرر طرحه بدور العرض السينمائية الأيام المقبلة.

ونشرت منى زكي عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات العالمي “إنستجرام” صورة البوسترات الدعائية لأبطال فيلم “رحلة 404” وعلقت على الصور قائلة:“أحب أوجه الشكر لفريق فيلم “رحلة 404” الرائع اللي استمتعت جدًا بالتعاون معاهم.. أنا حقيقي حبيت تجربتنا سوا، واستمتعت بيكم ومعاكم وبمواهبكم الجبارة اللي أضافت لي وأضافت للفيلم ككل”.

أضافت: “شكرًا لزميلي النجم محمد فراج صاحب الموهبة الكبيرة، واللي قدمنا سوا أعمال ناجحة قبل كده، ويارب الفيلم ده كمان يكون له نفس الحظ من نجاحنا المشترك.. وأيضًا زميلي العزيز محمد ممدوح (تايسون) اللي بحب وبحترم فنة وموهبته لأقصى درجة، ووجوده كضيف شرف في الفيلم كان حاجة كبيرة أوي بالنسبة لي، وطبعًا النجم الكبير والممثل اللي دايمًا بنستمتع بحضوره خالد الصاوي”.

وتابعت “وطبعًا الممثلة الرائعة شيرين رضا اللي نورت الفيلم بجد والمتميز للغاية محمد علاء.. وأكيد كل الشكر للسيناريست الموهوب محمد رجاء اللي كتب نص حقيقي مختلف وإنساني وبإبداع حقيقي، وأولًا وأخرًا شكرًا للأستاذ المخرج هاني خليفة على مجهوده وإيمانه بالمشروع وتوجيهاته ورؤيته المهمة دايمًا”.

قصة فيلم رحلة 404

تدور قصة فيلم "رحلة 404" حول غادة التي  قبل أيام من سفرها إلى مكة لأداء فريضة الحج تتورط في مشكلة طارئة تجعلها مطالبة بجمع مبلغ كبير من المال، فتضطر أن تعود لأشخاص من ماض ملوث كانت قد قطعت علاقتها بهم، فهل ستسير الأمور بسلام وتحل المشكلة وتذهب لأداء فريضة الحج؟ أم أن العودة إلى الماضي لابد أن يلوثها مرة أخرى؟

أبطال فيلم رحلة 404

فيلم رحلة 404 بطولة مني زكي بالاشتراك مع مجموعة كبيرة من النجوم وضيوف الشرف محمد فراج، محمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوي ومحمد علاء مع حسن العدل، سما إبراهيم، شادي ألفونس، رنا رئيس، وجيهان الشماشرجي وعارفة عبدالرسول، من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة. 

فيلم رحلة 404 منى زكي النجمة منى زكي فيلم “رحلة 404” “رحلة 404” محمد فراج خالد الصاوي

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