الأربعاء.. العرض الخاص لفيلم منى زكي الجديد "رحلة 404"

تنظم الشركة المنتجة للفيلم السينمائي الجديد “رحلة 404” عرض خاص للعمل بعد غد الأربعاء، في إحدى دور العرض السينمائي بمدينة السادس من أكتوبر.

ويشهد العرض حضور أبطال الفيلم وعدد من الفنانين والنقاد والإعلاميين.

فيلم رحلة 404 بطولة منى زكي

وأعربت الفنانة منى زكي، عن سعادتها بإعلان طرح فيلمها "رحلة 404" في دور العرض يوم 25 يناير الجارى مشيرة في تصريحات صحفية أنها "سعيدة بالرحلة الطويلة التي قمت بها مع هذا الفيلم الذي أحبه بشدة، فهي بالفعل رحلة بدأت منذ سنوات عندما عرض على وقت تصوير مسلسل "آسيا" تحديدا في عام 2013".

وتابعت: لم يكن مقدرا لي تقديمه وقت عرض علىَ في البداية، ولكني وقعت في حب الفيلم من أول قراءة للسيناريو، والطريقة التي يتم حكي الفيلم بها، والشخصية والحدوتة التي تستمر خلال 3 أيام، فهناك إحكام في سرد التفاصيل بطريقة تجذب من سيشاهده، ولذلك قررت تقديمه بعد ذلك

قصة فيلم رحلة 404

تدور قصة فيلم "رحلة 404" حول غادة التي قبل أيام من سفرها إلى مكة لأداء فريضة الحج تتورط في مشكلة طارئة تجعلها مطالبة بجمع مبلغ كبير من المال، فتضطر أن تعود لأشخاص من ماضي ملوث كانت قد قطعت علاقتها بهم، فهل ستسير الأمور بسلام وتحل المشكلة وتذهب لأداء فريضة الحج؟ أم أن العودة إلى الماضي لابد أن يلوثها مرة أخرى؟

ابطال فيلم رحلة 404

فيلم رحلة 404 بطولة مني زكي بالاشتراك مع مجموعة كبيرة من النجوم وضيوف الشرف محمد فراج، محمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوي ومحمد علاء مع حسن العدل، سما ابراهيم، شادي ألفونس، رنا رئيس، وو جيهان الشماشرجي وعارفة عبد الرسول، من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة.