رمضان 2024.. فريال يوسف تنضم لأبطال حكاية "شغف" من مسلسل "أسود باهت"

انضمت مؤخرا الفنانة فريال يوسف لأبطال «حكاية شغف» من مسلسل «أسود باهت» بجانب الفنانة سهر الصايغ، والمقرر عرضه ضمن موسم رمضان 2024، والعمل تدور أحداثه في إطار تشويقي حيث يتورط أبطاله في جريمة قتل شخص ويكون البحث عن مرتكبها هدف بطلة العمل.

تفاصيل مسلسل "أسود باهت"

مسلسل «أسود باهت» مكون من 15 حلقة مقسمين على ثلاث حكايات، كل حكاية منهم عبارة عن خمس حلقات، ومن المقرر أن ينافس بموسم رمضان المقبل مارس 2024.

وتجسد سهر الصايغ حلال أحداث المسلسل شخصية تدعى «شغف» والتي تقع في دوامة بعد تورطها في جريمة قتل شخص لا تعرفه، وخلال أحداث المسلسل سنرى هل تستطيع «شغف» فك لغز مرتكب الجريمة من بين أقرب الناس اليها خاصة بعد سقوط ستار الحب الذي تختفي خلفه وجوه المحيطين بها.



أبطال «حكاية شغف»



الحكاية الأولى من المسلسل بعنوان «شغف» وهي بطولة سهر الصايغ، فريال يوسف، محمد مهران، حسن عيد، محمد غنيم، عبير فاروق، ضياء عبد الخالق، مدير تصوير ضياء جاويش، اشراف عام على الإنتاج صلاح حسن، انتاج ماندو فور ميديا للمنتج عمرو عبد الخالق، تأليف احمد صبحي، ومن اخراج ممدوح زكي.

يذكر أن فريال يوسف شاركت مؤخرا في بطولة المسلسل التونسي “شورب”.

ويعد "شورب" أول عودة لمشاركة فريال في الدراما التونسية بعد غيابها عنها لمدة 13 عاما، انشغلت فيها بالعمل في مصر.

المسلسل من بطولة لطفي العبدلي ودليلة المفتاحي ومحمد السياري وليلى بن خليفة ومجموعة أخرى من النجوم في تونس، من إخراج ربيع تكالي وسيناريو وحوار يسري بو عصيدة.

يشار إلى أن آخر عمل قدمته فريال يوسف مسلسل "أرض جو" في رمضان 2017، مع غادة عبد الرازق.