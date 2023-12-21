مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل شخصية سهر الصايغ فى "المعلم"

يواصل صناع مسلسل “المعلم” الذي يخوض بطولته الفنان مصطفى شعبان والفنانة سهر الصايغ، والمقرر عرضه خلال موسم رمضان 2024.

وتجسد “سهر” دور “زمزم” وهى زوجة الفنان مصطفى شعبان، ويكثف المخرج مرقس عادل عدد ساعات التصوير باللوكيشن المخصص للعمل، سعيًا منه لإنهاء كافة مشاهد العمل قبل حلول الشهر الكريم.

ويشارك في بطولة المسلسل بجانب مصطفى شعبان كل من سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، أحمد فؤاد سليم، وتدور الأحداث في إطار شعبي اجتماعي، ويقدم مصطفى شعبان خلال الأحداث شخصية تاجر سمك، وتمر حياته بالعديد من الأزمات التي يحاول حلها.

كان مصطفى شعبان بدأ تصوير أول مشاهد مسلسله الجديد “المعلم” مطلع الأسبوع الجاري، وهو إنتاج سينرجى، حيث بدأ شعبان في الديكور الأول الأساسي للعمل، وتجمع المشاهد الأولى من المسلسل كلًا من مصطفى شعبان وانتصار وعدد كبير من الفنانين.

وكان آخر أعمال مصطفى شعبان مسلسل "بابا المجال" تم عرضه في شهر رمضان الماضي، من بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، نسرين أمين، باسم سمرة، سوسن بدر، جومانا مراد، رياض الخولى، محمود حافظ، سما إبراهيم، فرح يوسف، محمد نجاتى، عارفة عبدالرسول، محمد رضوان، أحمد كشك، هبة حسن، أحمد ماهر، أسما سليمان، عزوز عادل وعدد آخر من الفنانين، وتأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد موسى، بدأ النجم مصطفى شعبان تصوير أول مشاهد مسلسله الجديد "المعلم"، والمقرر أن يخوض به منافسات رمضان المقبل، من إخراج مرقس عادل، وإنتاج سينرجى، حيث بدأ شعبان في الديكور الأول الأساسي للعمل، وتجمع المشاهد الأولى من المسلسل كلًا من مصطفى شعبان وانتصار وعدد كبير من الفنانين.